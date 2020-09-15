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محمد مختار: صندوق تحيا مصر يواصل تنفيذ مبادرة تطوير القرى الأكثر احتياجا

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 12:44 م
المتحدث الرسمى باسم
المتحدث الرسمى باسم صندوق تحيا مصر
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ريهام فيكتور
وجه محمد مختار ، المتحدث الرسمى باسم صندوق تحيا مصر ، الشكر لكل من ساهم فى صندوق تحيا مصر خلال السنوات الماضية وشارك فى مبادرة الرئيس .

وقال محمد مختار ، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر ، المذاع على فضائية الاولى المصرية ، إننا نسعى لوجود الية معاونة وموازنة لكل ما تقوم به الدولة ، لنساعد في مختلف الأوقات فيما يتعلق في الأوقات التنمية المستدامة الكوارث والأزمات التى ظهرت فى كوفيد 19 وموجة الأمطار .

وأضاف أنه على مستوى التنمية الشاملة قمنا بالمشاركة فى تطوير القرى الأكثر احتياجا أو تطوير العشوائيات ، منوهًا إلى أن هذه القرى تحتاج إلى تدخلات فى المجال الصحى أو التعليم أو مراكز الشباب وغيرها من الوحدات الصحية والبيطرية.

وتابع أننا قمنا بعدد من بروتوكولات التعاون مع عدد من منظمات المجتمع المدنى ،وتنسيقًا مع وزارة التنمية المحلية لنسير فى إطار  السياسة العامة للدولة .
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