محمد مختار: صندوق تحيا مصر يواصل تنفيذ مبادرة تطوير القرى الأكثر احتياجا

وجه محمد مختار ، المتحدث الرسمى باسم صندوق تحيا مصر ، الشكر لكل من ساهم فى صندوق تحيا مصر خلال السنوات الماضية وشارك فى مبادرة الرئيس .





وقال محمد مختار ، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر ، المذاع على فضائية الاولى المصرية ، إننا نسعى لوجود الية معاونة وموازنة لكل ما تقوم به الدولة ، لنساعد في مختلف الأوقات فيما يتعلق في الأوقات التنمية المستدامة الكوارث والأزمات التى ظهرت فى كوفيد 19 وموجة الأمطار .





وأضاف أنه على مستوى التنمية الشاملة قمنا بالمشاركة فى تطوير القرى الأكثر احتياجا أو تطوير العشوائيات ، منوهًا إلى أن هذه القرى تحتاج إلى تدخلات فى المجال الصحى أو التعليم أو مراكز الشباب وغيرها من الوحدات الصحية والبيطرية.



