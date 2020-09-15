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أخبار العالم

مراسم توقيع اتفاقي السلام بين الإمارات والبحرين وإسرائيل في البيت الأبيض.. بث مباشر

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 06:57 م
صدى البلد
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حسام رضوان
يوقع اليوم الثلاثاء وفود الإمارات والبحرين اتفاق السلام مع إسرائيل في البيت الأبيض تحت رعاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ويعقد التوقيع في حديقة البيت الأبيض، رفقة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد ونظيره البحريني عبد اللطيف الزياني.

وقال وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الإمارات تريد جلب المزيد من الأمل إلى المنطقة.

من جانبه، أكد ترامب أن بقية الدول ستنضم إلى عملية السلام، مشيرا إى أنه 5 أو 6 دول قد تعقد اتفاقات مماثلة مع إسرائيل.

وأجرى  الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الثلاثاء محادثات ثنائية مع الزياني وبن زايد ونتنياهو.

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