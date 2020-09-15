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السد العالي.. رسالة طمأنة من وزارة الري للمصريين حول فيضانات النيل.. فيديو

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 08:47 م
السد العالي
السد العالي
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هاني حسين
قال محمد السباعي، المتحدث باسم وزارة الري، إنه يتم اتخاذ خطوات استباقية لحماية أرواح المواطنين من أي فيضان أو سيول.

وأضاف محمد السباعي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة "الحدث اليوم"، "نحن نمر بموسم الفيضان وموسم  السيول وهناك خطة طوارئ لاستيعاب كمية المياه وتأمين المنشآت وخطة لمواجهة السيول".

وتابع محمد السباعي "رئيس الوزراء عقد اجتماعا مع مجموعة من الوزراء ووزير الري لوضع خطة طوارئ والوقوف على استعدادات السد العالي مع زيادة مناسيب نهر النيل".

وأكد محمد السباعي أن "ما حدث في السودان لن يحدث في مصر لأننا نمتلك السد العالي الذي يحجب مياه الفيضانات التي يتم تخزينها في بحيرة ناصر، ويتم تصريف المياه الزائدة".

وأوضح محمد السباعي "نستعد بشكل جيد لمواجهة السيول التي تسقط على جبال البحر الأحمر من الآن".

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