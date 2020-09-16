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رياضة

ميدو يفجر قنبلة: دوري أبطال أفريقيا سبب رحيل كارتيرون عن الزمالك

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 01:30 ص
ميدو
ميدو
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عمرو ابوبكر
كشف أحمد حسام ميدو العرض المغري الذي تلقاه الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول بنادي الزمالك والذي قرّر الرحيل اليوم. 

وقال ميدو في تصريحاته عبر برنامج أوضة اللبس الذي يقدمه على شاشة قناة النهار: "كارتيرون كان بيتفاوض مع نادي التعاون السعودي من فترة، وكان عامل حسابه إنه يخلَّص بطولة افريقيا مع الزمالك وبعدين يمشي، لكن بعد تأجيل البطولة إدارة التعاون عرضت عليه 30% من قيمة العقد المُتفَّق عليه مقابل إنه يسيب الزمالك في التوقيت الحالي".

وأضاف: "الزمالك يظل كبيرًا وطبيعي أن يحدث ارتباك ولكن يبقى اسم الزمالك كبيرًا".

واختتم حديثه قائلا:" طارق يحيى لديه خبرات كبيرة وقادر على تخطي تلك الفترة الصعبة مع الزمالك".
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