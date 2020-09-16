عنصرية شديدة.. بريطانية تسخر من امرأة سمراء وتطالب المسئولين بطردها.. فيديو

التقط أحد المواطنين في المواصلات العامة ببريطانيا، مقطع فيديو، لسيدة بيضاء عنصرية، وهي تسخر من سيدة أخرى سمراء، وتنعتها بالسمراء المنبوذة.





ووفقا لما ورد في صحيفة " ميرور" البريطانية، فإن إحدى السيدات السمراء صرخت بعنصرية وهي في حالة سكر: "إرجعي إلى إفريقيا" و طلبت من المسئولين طردها من بريطانيا .





وحسب رواية سائق الحافلة التي كانت على متنها تلك السيدة التي سخرت من مجموعة من الشباب أصحاب البشرة السمراء أيضا أثناء احتفالهم بإحدى صديقاتهم، وقالت إنهم "عبء على الدول الأوروبية، وتتمنى أن يخرجوا من بلدها قريبا".





واندلع شجار بين الركاب المذعورين، والسيدة العنصرية التي شوهدت تشرب زجاجة صغيرة من النبيذ خلال كل وقت المقطع.