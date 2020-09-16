مجدي عبد العاطي: لم أتردد في الرحيل عن أسوان.. وتوقعت الفريق بشكل جيد مع كشري

أكد مجدي عبد العاطي، مدرب أسوان السابق، أنه لم يتردد في الرحيل عن الفريق.





وقال مجدي خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "لم أتردد في الرحيل عن أسوان، الفريق كان يعاني من أزمة مالية، ولم أرحل لأسباب مالية؛ لأنني كنت سأستمر خلال فترة كورونا التي شهدت خوض تدريبات فقط، كما أن مجلس الإدارة دفع المستحقات لكل أعضاء الجهاز إلا أنا؛ لأنني كنت مستقيلا".





وأكمل: "تلقيت عروضا كثيرة عندما كنت مديرا فنيا لأسوان، ولكني رفضت".





وأتم: "توقعت ظهور أسوان بشكل جيد في الدوري مع أحمد كشري، وأتمنى بقاء الفريق في الدوري هذا الموسم".