تشييع جثمان شهيد الشرطة ضحية حادث الدهس في القليوبية.. صور

شيع أهالى قرية منية شبين القناطر بمحافظة القليوبية، جثمان شهيد الشرطة النقيب مصطفى عبد الجليل، بالإدارة العامة للمرور، والذى استشهد أثناء تأدية عمله فى كمين بنزلة الطريق الدائرى اتجاه قليوب.

















وأدى المشيعون صلاة الجنازة على الشهيد في ساحة القرية، ثم حمل على الأعناق ملفوفا بعلم مصر ، وتم دفنه فى مقابر أسرته في قرية منية شبين القناطر.









من ناحية أخرى، خيمت حالة من الحزن على أسرة وأقارب الشهيد وأخطرت والدته فى بكاء طويل وبح صوتها من الصراخ على الشهيد قائلة: "حسبى الله ونعم والوكيل".









وقال محمد صبحى، أحد أصدقائه، إن الشهيد مصطفى عبد الجليل متزوج من موظفة تعمل بالصحة وله 3 أطفال أكبرهم أحمد ولديه شقيق وحيد يدعى أحمد ووالده متوفى، مشيرا إلى أن الشهيد كان "من أنظف وأجدع الضباط".









واستشهد النقيب شرطة مصطفى عبد الجليل بالإدارة العامة للمرور، على الطريق الزراعى بمنطقة نزلة قليوب بالطريق الدائري أثناء محاولته إيقاف أتوبيس مخالف، ورفض قائده الامتثال للأوامر، وتعمّد دهس الشهيد، وفر هاربا.









كما أسفر الحادث عن إصابة أمين شرطة، جرى نقله للمستشفى للعلاج.