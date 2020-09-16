بعد دهس أتوبيس له.. استشهاد ضابط في مرور القليوبية

تواصل الأجهزة الأمنية بمحافظة القليوبية، تكثيف جهودها لسرعة ضبط وإحضار سائق الأتوبيس الهارب في واقعة استشهاد النقيب مصطفى عبد الجليل بالإدارة العامة للمرور. وإحضارمصطفى









ولاحقت الأجهزة الأمنية، الأتوبيس؛ لتحديد سائقه، وكشف ملابسات الحادث ، حيث وجه مدير الأمن بتشكيل فريق بحث جنائي ، لكشف هوية الجاني ، وسرعة ضبطه.





من ناحية أخرى كشفت التحقيقات الأولية أن الأتوبيس غير مُحدد الأرقام، دهس سائقه ، الضابط الشهيد ، على دائري قليوب، وفر هاربًا.





واستشهد النقيب شرطة مصطفى عبد الجليل ، بالإدارة العامه للمرور ، على الطريق الزراعى بمنطقة نزلة قليوب ، بالطريق الدائري ، أثناء محاولته إيقاف أتوبيس مخالف ، ورفض قائده الامتثال للأوامر ، وتعمّد دهس الشهيد ، وفر هاربًا.





كما أسفر الحادث عن إصابة أمين شرطة، جرى نقله للمستشفى للعلاج.



