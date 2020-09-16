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حوادث

بعد دهس أتوبيس له.. استشهاد ضابط في مرور القليوبية

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 01:30 ص
نقيب شرطة مصطفى عبد
نقيب شرطة مصطفى عبد الجليل
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إبراهيم الهوارى
تواصل الأجهزة الأمنية بمحافظة القليوبية،  تكثيف جهودها لسرعة ضبط وإحضار سائق الأتوبيس الهارب في واقعة استشهاد النقيب مصطفى عبد الجليل بالإدارة العامة للمرور.


ولاحقت الأجهزة الأمنية، الأتوبيس؛ لتحديد سائقه، وكشف ملابسات الحادث، حيث وجه مدير الأمن بتشكيل فريق بحث جنائي، لكشف هوية الجاني، وسرعة ضبطه.

من ناحية أخرى كشفت التحقيقات الأولية أن الأتوبيس غير مُحدد الأرقام، دهس سائقه، الضابط الشهيد، على دائري قليوب، وفر هاربًا.

واستشهد النقيب شرطة مصطفى عبد الجليل، بالإدارة العامه للمرور، على الطريق الزراعى بمنطقة نزلة قليوب، بالطريق الدائري، أثناء محاولته إيقاف أتوبيس مخالف، ورفض قائده الامتثال للأوامر، وتعمّد دهس الشهيد، وفر هاربًا.

كما أسفر الحادث عن إصابة أمين شرطة، جرى نقله للمستشفى للعلاج.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى، فيديو وصورًا، لواقعة استشهاد النقيب مصطفى عبد الجليل، بالإدارة العامة للمرور؛ بعد ما صدمه أتوبيس على نزلة الدائرى بقليوب، وأصاب أمين شرطة، ووصول الإسعاف لنقلهما للمستشفى.
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