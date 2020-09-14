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حوادث

ضبط 6000 قرص منشطات جنسية مجهولة المصدر بصيدلية فى قليوب

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 12:19 م
منشطات جنسية
منشطات جنسية
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إبراهيم الهوارى
تمكنت مباحث التموين بمديرية أمن القليوبية بالتنسيق مع إدارة التفتيش الصيدلى بمديرية الصحة من ضبط صيدلية فى قليوب عثر بها على 6 آلاف قرص منشطات جنسية مجهولة المصدر ولا توجد فواتير تدل على مصدرها، وتم التحفظ على المضبوطات وتحرير المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء فخر العربى مدير أمن القليوبية، إخطارا من العقيد أحمد عبد العليم رئيس مباحث التموين، يفيد بورود معلومات بقيام صيدلى يدير صيدلية فى قليوب ببيع منشطات جنسية مضروبة ومجهولة المصدر.

قامت حملة مكبرة بقيادة رئيس مباحث التموين وبحضور لجنة من التفتيش الصيدلى، وتم مداهمة الصيدلية حيث تم ضبط 6 آلاف قرص منشطات جنسية مختلفة الأنواع وورد تقرير التفتيش الصيدلى أن المضبوطات مجهولة المصدر ومضروبة وغير مسجلة بوزارة الصحة.

وفى السياق ذاته، ضبطت مباحث التموين محل لبيع مستحضرات التجميل فى شبرا الخيمة دائرة قسم أول بداخله كميات من الكمامات والمستلزمات الطبية عبارة عن كحولى إثيلى بدون فواتير وبالتفتيش عثر على 5 آلاف كمامه مجهولة المصدر و285 عبوة بيتادين و20 كيلو مطهر لليد، و25 زجاجة جيل، وتحررت المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق.
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