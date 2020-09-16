تحويله لـ مزار سياحى.. مجمع التحرير يشهد طفرة بأعمال التطوير.. شاهد

قالت الإعلامية لميس سلامة، مقدمة برنامج صباح البلد، إن منطقة التحرير ووسط البلد تشهد طفرة فى الوقت الحالى بأعمال التطوير.





وأوضحت، خلال تقديمها حلقتها اليوم ببرنامج صباح البلد والمذاع عبر فضائية صدى البلد، أن أعمال تطوير مجمع التحرير ستشهد تحويله لمزار سياحى ضمن خطة التطوير لمنطقة التحرير.





وأشارت إلى أن مجمع التحرير هذا المبنى العريق يعود لعهد الملك فاروق 1951 وكانت الأرض وقتئذ تشهد قبل بنائه ثكنات عسكرية إنجليزية لفرض سيطرتها على مصر شرقا وغربا.





وبعد جلاء الإنجليز عن مصر عن منطقة قصر النيل عام 1947 قرر الملك فاروق استغلال هذه المنطقة وبناء مجمع التحرير وانتشار كيان حكومى ضخم ليقلل نفقات استئجار عقارات للمصالح الحكومية.





يذكر أن برنامج "صباح البلد" يعرض على شاشة "صدى البلد" يوميًا، ويناقش أبرز القضايا على الساحة المصرية، والملفات العربية والدولية، كما يقدم العديد من الفقرات المتنوعة وحالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة يوميا.





ويقدم البرنامج جولة حول العالم لمتابعة كل ما هو جديد من مواقف وطرائف، كما يستعرض أهم الأخبار والمقالات والتقارير والحوارات المنشورة في الصحف المصرية والعربية والعالمية.