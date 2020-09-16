انعقاد معرض "الصين – آسيان" للاستثمار في نوفمبر المقبل

يعقد معرض "الصين – آسيان" السابع عشر في الفترة من 27 إلى 30 نوفمبر المقبل في مدينة "ناننينغ" عاصمة منطقة قوانغشي ذاتية الحكم لقومية تشوانغ جنوبي الصين.

وذكرت اللجنة المنظمة للمعرض –في بيان اليوم /الأربعاء/- أنه من خلال التدابير الصارمة لمكافحة كوفيد-19، ستعقد قمة الاستثمار والمنتديات رفيعة المستوى وأنشطة ترويج التجارة والاستثمار عبر الإنترنت وبالموقع خلال الحدث الذي يستمر أربعة أيام.

وكان من المقرر في البداية أن يقام المعرض في الفترة من 18 إلى 21 سبتمبر، لكن تم تأجيله بسبب الوباء.