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أخبار العالم

انعقاد معرض "الصين – آسيان" للاستثمار في نوفمبر المقبل

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 08:38 ص
صدى البلد
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أ ش أ
يعقد معرض "الصين – آسيان" السابع عشر في الفترة من 27 إلى 30 نوفمبر المقبل في مدينة "ناننينغ" عاصمة منطقة قوانغشي ذاتية الحكم لقومية تشوانغ جنوبي الصين.
وذكرت اللجنة المنظمة للمعرض –في بيان اليوم /الأربعاء/- أنه من خلال التدابير الصارمة لمكافحة كوفيد-19، ستعقد قمة الاستثمار والمنتديات رفيعة المستوى وأنشطة ترويج التجارة والاستثمار عبر الإنترنت وبالموقع خلال الحدث الذي يستمر أربعة أيام.
وكان من المقرر في البداية أن يقام المعرض في الفترة من 18 إلى 21 سبتمبر، لكن تم تأجيله بسبب الوباء.
ويعد المعرض الذي انطلق في عام 2004، منصة مهمة لتعزيز التجارة والعلاقات بين الصين وأعضاء رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان).
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