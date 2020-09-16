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سياسة متعجرفة.. وزير خارجية اليونان: العمليات التى تجريها تركيا فى شرق المتوسط تعارض القانون الدولى

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 10:13 ص
وزير الخارجية اليونانية
وزير الخارجية اليونانية نيكوس دندياس،
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هاجر إبراهيم

قال وزير الخارجية اليونانية نيكوس دندياس، إن اليونان تواجه سياسة تركية متعجرفة فيما يخص قضية الهجرة، بالإضافة إلى محاولة إعادة الدولة العثمانية وحتى أيضا فيما يخص العلاقات بين تركيا.


وأضاف وزير خارجية اليونان، خلال مؤتمر المائدة المستديرة حول الوضع فى أوروبا والشرق الأوسط، بحضور السفير سامح شكرى وزير الخارجية، أن تلك الصراعات بين اليونان وتركيا تأتى على حساب سوريا والعراق وقبرص وليس لنا فقط، موضحا أن تركيا تحاول إعادة الدولة ذات اللون الأزرق وهذا أمر مخالف للقانون الدولى.


وتابع أن البحوث التى تقوم بها تركيا بالبحر المتوسط لا تتفق مع القانون الدولى، لافتا إلى أن العالم كله قد لاحظ ذلك.


وأشار إلى أن تركيا تريد أن تفرض حلولها على الدول المجاورة فى ترسيم الحدود ومن ضمنها اليونان، متابعا أن ترسيم الحدود لا بد أن يكون وفقا للمعايير الدولية.


وأكد أن اليونان مستمرة لإيجاد حلول فيما يخص بفرض تركيا حدودها على دول الجوار.

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