البابا تواضروس يستقبل كاهن الكنيسة القبطية بالعراق

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية بالمقر البابوي بالقاهرة الأب الراهب القمص مينا الأورشليمي كاهن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بالعراق.





وقال القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية إن القمص مينا الأورشليمي قدم تقريرًا تمت مناقشته أثناء اللقاء، عن الخدمة الرعوية للكنيسة هناك.





افتتح قداسة البابا تواضروس الثاني الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، أمس الثلاثاء الاجتماع الأول للمكتب الفني لقداسته، وذلك بالمقر البابوي بالأنبا رويس بالعباسية.





وخلال الاجتماع تم تقسيم الأعضاء على لجان العمل وتحديد المسؤوليات المطلوبة التي تضمن سير المشروعات المطروحة بصورة جيدة وسريعة.



