المنافسة شرسة عالميا .. وزير الاتصالات لـ الشباب: ينتظركم 3 تخصصات مهمة في المستقبل

قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن الدولة تعمل على تدريب الشباب ليكونوا مؤهلين للعمل على المنصات الإلكترونية وسوق العمل، لافتا إلى أنه سيتم الاهتمام في البداية في ثلاث تخصصات فقط ومنهم تخصص علوم البيانات.





وتابع الدكتور عمرو طلعت، خلال كلمته أثناء افتتاح الرئيس السيسي الجامعة اليابانية بالاسكندرية وجامعات أهلية، أن هذا التخصص قوامه عالميا 5 مليارات دولار، وينمو بنسبة 16% عاما بعد عام، والتخصص الثاني هو التسويق الرقمي وقوامه 4 مليارات دولار وينمو بنسبة 19%، والتخصص الثالث هو بناء وتطوير المنصات الرقمية وقوامه 3 مليار دولار وينمو بـ 13% كل سنة.





وأوضح ان هذا الاختيار لتلك التخصصات كان بعد دراسة متطلبات سوق العمل، لأن هدف المبادرة الأول هو تمكين الشباب والمنافسة في سوق العمل الدولي.





وأشار إلى أن المنافسة شرسة على مستوى العالم، موجها نصيحة للشباب بان يثبتوا انفسهم ويستطيعوا أن يكون لهم مكان في هذه التخصصات.