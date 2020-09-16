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أخبار العالم

بعد تسجيل 166794 حالة كورونا.. الجيش الإسرائيلي ينشر 1000 جندي إضافي لفرض الإغلاق التام

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 04:00 م
الجيش الإسرائيلي
الجيش الإسرائيلي ينشر 1000 جندي إضافي لفرض الإغلاق التام
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سمر صالح
أمر وزير الجيش الإسرائيلي بيني جانتس ، بتعزيز عمليات الشرطة الإسرائيلية بـ500 جندي إضافي خلال أيام فرض الإغلاق.

 
وذكرت القناة 7 العبرية، أنه بهذا القرار سيصل عدد الجنود المخصصين لهذا الغرض إلى 1000 جندي بالإضافة إلى آلاف من جنود قيادة الجبهة الداخلية الذين سيعملون في مختلف المدن في محاولة لقطع سلسلة العدوى وتوزيع الغذاء.

 
وتدخل إسرائيل إغلاقا شاملا في جميع أنحاء البلاد غدا الجمعة يستمر لثلاثة أسابيع للحد من تفشي فيروس كورونا، حيث ارتفعت أعداد الإصابات اليومية إلى أكثر من 4000 حالة.


وأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، تسجيل 5,523 إصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية، بعد إجراء 57,165 اختبارًا يوم أمس، وبهذا ترتفع حصيلة الإصابات في البلاد إلى 166,794 إصابة، مشيرةً إلى أن عدد المرضى النشطين (الفعليين) هو 42,862 مصابًا.

 
وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن من بين الاصابات هناك 535 حالة خطيرة منها 138 شخصًا يستعينون بأجهزة التنفس الاصطناعي، مضيفةً أن 213 شخصًا حالتهم متوسطة، بينما تماثل 122,785 شخصًا للشفاء.

 
وأشارت إلى أن 1,153 مصابًا يتلقون العلاج بالمستشفيات، فيما يخضع 41,709 مصابين للعلاج المنزلي والفنادق التي أُعدت لمصابي كورونا.
 

وفي السياق، صادقت الحكومة الإسرائيلية، في استفتاء هاتفي، على توصية وزارة الصحة والمسؤول عن شؤون كورونا البروفيسور، روني جامزو، بإيقاف التعليم في كافة المؤسسات التعليمية (باستثناء التعليم الخاص والاستثناءات) يشمل المدارس، الحضانات وبيوت الرعاية اليومية ابتداء من يوم غدٍ الخميس نظرًا للازدياد الملحوظ في انتشار العدوى.
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