د. علاء الشال يكتب: كورونا والاكتئاب .. أسباب وعلاج

جاءت أزمة كورونا، وازدادت معها معاناة الناس بسبب الخوف من المرض والعزلة والقلق والخوف من فقدان الوظائف وتعطل أنشطة الحياة

كورونا زادت أيضا من حالات الاكتئاب لدى الكثير، وسببت لهم مشاكل نفسية بالجملة ، ويعد الاكتئاب من أكثر الأمراض النفسية انتشارا ، وليس له سن محددة، ولكنه يصيب فئة الشباب بنسبة أكبر، وتشير الاحصائيات إلي أن الاكتئاب بحلول عام 2030 سيكون أكثر الاضطرابات النفسية الموجودة في العالم.









وحسب الإحصائيات الرسمية الصادرة عن منظمة الصحة العالمية فإن هناك 300 مليون شخص حول العالم مصابون بالاكتئاب.





من أهم أسباب الإصابة بالاكتئاب:









(1) الهرمونات ، ويعد هذا الأمر أكثر وضوحًا لدي النساء في فترة الحمل أو فترة ما بعد الولادة إذ يحدث تغير في الهرمونات مما يتسبب في حدوث الاكتئاب.

(2) الخلل الحاصل في الناقلات العصبية، إذ يوجد في الدماغ بعض الناقلات العصبية التي تلعب دورًا هامًا في التأثير علي الحالة المزاجية والتي تكون سببًا في الاكتئاب ومن أبرز تلك الناقلات العصبية السيرتونين، ولذا المدمنون يعانون بالاكتئاب بصورة أكبر من غيرهم عند تأخر الحصول على الجرعة المحفزة لتغيير كيمياء المخ.

(3) البيئة المحيطة وظروف المعيشة الصعبة وتحديات الحياة كفقدان شخص عزيز أو موت قريب.





مضاعفات الإصابة بالاكتئاب

(1) الاكتئاب عبارة عن اضطرابات مزاجية لدى الإنسان تؤدي إلى شعوره الدائم بالحزن واليأس، وفقدان الثقة في الذات ، والبحث عن أي سبب بسيط للتشاجر والعراك.

(2) يؤدي الاكتئاب أيضا دورا خطيرا على صحة الإنسان الجسدية، فيسبب له الخمول والكسل ، ويصعب عليه القيام بمهامه التي يؤديها في يومه المعتاد.

(3) يؤدي الاكتئاب أيضا إلى فقدان الوزن وضعف المفاصل والشعور بحالة مرضية دائمًا بسبب عدم الرغبة في الطعام.

(4) يؤدي الاكتئاب إلى ضعف العاطفة أيضا والرغبة في مقابلة الأشخاص او مبادلتهم مشاعر الفرح والسرور، ويتسبب في تعطيل مسيرة الحياة بشكل طبيعي.

(5) يؤثر الاكتئاب على العلاقات الاجتماعية والأسرية بشكل كبير.

(6) ومن أخطر مضاعفات الاكتئاب الرغبة في التخلص من الحياة بالانتحار.









كيف تتغلب على الاكتئاب في خطوات؟

أولا: ابحث عن سعادتك بيدك ، وفوض الأمر لله ، واعلم أن أثمن ما يملكه الإنسان في الدنيا هو يومه وصحته، فلا تضعف جسمك بالاكتئاب ولا تضيع عمرك في البكاء.

ثانيا: واجه الداء بالدواء ولا تهرب من المواجهة، فلو كان سبب الاكتئاب هو الخوف من فقدان العمل فابحث عن خطة عمل آخر، وإن كان سبب الاكتئاب مجموع الثانوية الضعيف فاعلم جيدا أن رزقك فيما تجيده من عمل لا ما تدرسه من كتب، واغلب من صنعوا الثروة لم يكن لديهم الذكاء الدراسي الكافي للالتحاق بكليات القمة المزعومة.









ثالثا- ممارسة التمرينات الرياضية يؤدي إلى إفراز الإندورفين والذي يعمل على تحسين المزاج، ولا تحتاج إلى ممارسة رياضات عنيفة يكفي ممارسة رياضة المشي لبضع دقائق.

رابعا- تناول الطعام الصحي يساعد في التخلص من الاكتئاب مع الأخذ في الاعتبار عدم التغلب على الاكتئاب بالإكثار من كميات الطعام.

وهناك بعض الدراسات التي ترجح أن تناول الأغذية المحتوية على أحماض الأوميجا 3 الدهنية : كالسلمون، التونة، والمحتوية على حمض الفوليك كالسبانخ والأفوكادو.

خامسا- استشر طبيبك قبل تناول أي أدوية، تبشر بعض المكملات الغذائية بمستقبل واعد في علاج الاكتئاب، كـ حمض الفوليك وزيت السمك، إلا أنه ينبغي استشارة الطبيب قبل تناول أي من تلك المكملات التي تعتقد أنها تساعد على التخلص من الاكتئاب نهائيا .



