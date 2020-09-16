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رياضة

حارس مرمى فريق الشباب ينضم إلى تدريبات الأهلي قبل مواجهة المقاصة

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 06:37 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
صعد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي حمزة علاء، حارس مرمى فريق الشباب، لتدريبات الفريق الأول، اليوم الأربعاء، على ملعب التتش بالجزيرة.

وانتظم علاء في تدريبات حراسة المرمى تحت إشراف يانكون ميشيل، مدرب حراس الفريق.

وحرص الجهاز الفني على تصعيد حارس الشباب لتعويض النقص العددي بغياب علي لطفي، حارس مرمى الفريق.

وخاض ثلاثي حراسة المرمى محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء جانبًا من التدريبات الفنية والبدنية، تحت إشراف يانكون ميشيل، مدرب الحراس.

وكان الجهاز الفني بقيادة رينيه فايلر منح اللاعبين راحة سلبية لمدة ٢٤ ساعة بعد مباراة الاتحاد السكندري الأخيرة في الدوري الممتاز.

ويستعد الأهلي لمواجهة مصر المقاصة في الجولة الثامنة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز، والمحدد لها مساء السبت المقبل على استاد القاهرة.
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