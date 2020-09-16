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رياضة

إضافة كبيرة للفريق.. شوبير يعلق على مشاركة حسين الشحات في مران الأهلي

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 07:39 م
صدى البلد
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ياسمين تيسير
أعرب الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق عن سعادته بـ عودة حسين الشحات نجم الفريق للمشاركة في مران الفريق الاساسي عقب فترة غياب طويلة بعد اجرائه عملية جراحية.


وكتب شوبير عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي " تويتر": "حسين الشحات شارك لأول مره اليوم في مران الاهلي كاملا.. حمدالله علي السلامة اضافة كبيرة قبل افريقيا".


وانضم الشحات إلى تدريبات الفريق البدنية، تحت إشراف توماس بينكيل، مدرب أحمال الفريق.


واستكمل الشحات تدريباته التأهيلية بشكل منفرد، تحت إشراف طارق عبد العزيز أخصائي التأهيل.


كان الجهاز الفني، بقيادة رينيه فايلر، منح اللاعبين راحة سلبية لمدة ٢٤ ساعة بعد مباراة الاتحاد السكندري الأخيرة في الدوري الممتاز.


ويستعد الأهلي لمواجهة مصر المقاصة في الجولة الثامنة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز، والمحدد لها مساء السبت المقبل على استاد القاهرة.

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