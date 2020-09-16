أحمد موسى: مصر قدمت مساعدات غذائية وطبية لتركيا في عام 99

قال الإعلامى أحمد موسى، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي تحدث اليوم عن جماعات الشر ، ومساعدة مصر لبعض الدول التى تهاجم مصر حاليًا.





وأضاف أحمد موسى خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة صدى البلد، أن مصر قدمت مساعدات غذائية وطبية لضحايا الزلزال المدمر فى تركيا عام 1999.





ولفت أحمد موسى إلى أن مصر تساعد جيرانها وأشقاءها طوال الوقت، ولكن قطر وتركيا الآن تريد تدميرًا وخراباً مصر.





ونوّه أحمد موسى إلى أن الرئيس الراحل محمد حسنى مبارك وجه وقتها بإرسال طائرات مساعدات لـ تركيا ، وعرض أحمد موسى المانشيتات التى كانت تكتب في الصحف عام 99 حول الموضوع.





وأوضح أحمد موسى أن اللواء سمير فراج كان يتواجد فى تركيا وقتها ضمن الضباط المصريين لمساعدة الشعب التركي.