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أخبار العالم

تركيا تواصل الاستفزاز.. قبرص تعلن استعدادها للحوار مع أنقرة بشرط

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 11:29 ص
الرئيس القبرصي
الرئيس القبرصي
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شيماء مصطفى
أكد الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس أن تركيا تواصل سلوكها الاستفزازي في شرق المتوسط.

جاء ذلك في تصريحات صحفية، بعد لقاء رئيس المجلس الأوروبي تشارلز ميشيل بالقصر الرئاسي صباح اليوم الأربعاء لإجراء محادثات.

وأضاف أناستاسيادس أن قبرص مستعدة للدخول في حوار مع تركيا لحل الخلافات ولكن ليس تحت التهديدات والاستفزازات التي تفعلها أنقرة.

ولفت إلى أن تركيا أعلنت أمس عن تمديد إخطار نافتكس جديد لتوسيع الحفر غير القانوني، في الوقت الذي بدأت سلسلة من المبادرات لخفض التصعيد في شرق المتوسط.

وكان رئيس المجلس الأوروبي، أجرى أمس الثلاثاء، محادثات في أثينا مع رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، بشأن التوتر في شرق المتوسط.

وحذرت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، تركيا من أي محاولة لترهيب جيرانها، وذلك قبل قمة الاتحاد الأوروبي المقبلة

وقالت فون دير لاين، في كلمتها أمام البرلمان الأوروبي في بروكسل، إنه لا يوجد مبررات لمحاولات تركيا لاستعداء جيرانها، مؤكدة أنه "بينما نحن قريبون في الخريطة فإن المسافة تتزايد بيننا".

وأكدت تضامن أوروبا الكامل مع اليونان وقبرص في حماية حقوق سيادتها المشروعة.

ومن المقرر أن تنطلق القمة الأوروبية في 24 و25 سبتمبر، حيث ستهمين الخلافات الحادة في شرق المتوسط عليها، في الوقت الذي لوح فيه الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على تركيا بسبب انتهاكاتها وتنقيبها غير المشروع. 
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