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أخبار العالم

فرقتهم الحرب وجمعتهم الأمم المتحدة.. ميليشيا الحوثي والحكومة الشرعية باليمن يبحثان تبادل الأسرى

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 08:47 م
جانب من إجتماع سابق
جانب من إجتماع سابق بين الشرعية والحوثي
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محمود نوفل
يتوجه فريق من الحكومة اليمنية الشرعية، إلى مدينة جنيف السويسرية، للمشاركة في اجتماع مع ميليشيا الحوثي الانقلابية برعاية الأمم المتحدة لمناقشة تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى والمعتقلين المنبثق عن اتفاقية السويد.


ووفق بيان رسمي صادر عن الحكومة الشرعية في اليمن، قال وكيل وزارة حقوق الإنسان، عضو الفريق الحكومي في لجنة الأسرى والمختطفين والمخفيين قسريا ماجد فضائل، إن الاجتماع سيبحث إيجاد آلية لإطلاق سراح الجميع، وفق مبدأ تبادل الكل مقابل الكل.


وأوضح  المسؤول اليمني أنه سيتم البدء في تنفيذ ما تم التوصل إليه في الأردن خلال الجولة الثالثة والذي نص على إطلاق عدد 1420 معتقلا وأسيرا بشكل كامل كمرحلة أولى يتبعها مراحل لاحقة حتى يتم الإفراج الكلي عن جميع الأسرى والمعتقلين.


ولفتت فصائل إلى أن فريق الحكومة اليمنية سيتوجه غدا (الخميس) إلى جنيف للمشاركة في هذا الاجتماع الذي ينظمه مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، بحسب ما نقلته عنه وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.


كانت طائرة أممية نقلت، أمس الثلاثاء، فريق ميليشيا الحوثي المقرر مشاركته في الاجتماع من مطار صنعاء إلى جنيف.


وبيًن المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفثس، في إحاطة أمام مجلس الأمن امس الثلاثاء، أنه من المتوقع "أن يلتقي الطرفان هذا الأسبوع في سويسرا لمتابعة نقاشاتهما حول تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى".


وتقدر منظمات حقوقية وجود أكثر من 10 آلاف مختطف لدى ميليشيات الحوثي، وذلك في نحو 270 سجنا خاضعا للميليشيات في أماكن سيطرتها.
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