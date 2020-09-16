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أخبار البلد

الوجه الخفي لقوى الشر.. متحدث الرئاسة ينشر فيديو مهما للسيسي

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 09:23 م
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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محمد عبد المنعم
نشر السفير بسام راضي، المتحدث بإسم رئاسة الجمهورية، مقطع فيديو للرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال حديثه اليوم عن "الوجه الخفي لقوى الشر التي تسعى للتدمير والخراب"، وذلك على هامش افتتاح الرئيس الجامعة المصرية اليابانية، في مدينة برج العرب بالإسكندرية، وكذلك عددا من الجامعات الأخرى الأهلية، ومشروعات لوزارتي التعليم العالي والتربية والتعليم.


وحذر الرئيس عبدالفتاح السيسي المصريين قائلا: "اوعوا حد يهد بلدكم، ويقولوا كلام كذب وتشكيك، وأن هذا الفعل يرقى للخيانة، قسما بالله".


ووجه السيسي رسالة، خلال كلمته أثناء افتتاح الجامعة اليابانية وجامعات أهلية بالإسكندرية ،الى تلك الجماعات المخربة وقوى الشر"ابعدوا عننا بشركم، والبلد ديه فيها 100 مليون عايزهم يتقاتلوا ليه"، وأكد الرئيس عبدالفتاح السيسي: "انا عمري في كلامي ما أسأت لحد"، موجها رسالة إلى المصريين  بألا يتركوا من يحاول العبث في بلدهم او زعزعة استقرارهم.


وتابع الرئيس السيسي، أنه هناك من المصريين "للأسف" يحاولون هدم تلك الدولة، بالرغم من ان كان المصريين من 100 سنة عندما كانت الظروف الاقتصادية أفضل كانوا يتعاونون ويساعدون بعضهم من أجل الدولة.


ولفت إلى أن الدولة كانت في فترة من الفوضى والعبث على مدار سنوات، ولكن خلال 6 سنوات استطاعت النهوض مرة أخرى والحفاظ على كيان الدولة المصرية، لذلك يوجد من المخربين والمدمرين كثيرون.


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