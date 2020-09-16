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الجامعة المصرية اليابانية: نسعى لإعداد الطالب وتدريبه بشكل جيد.. فيديو

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 10:51 م
ارشيفية
ارشيفية
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محمد حليم قنديل
قال الدكتور أحمد الجوهري رئيس الجامعة المصرية اليابانية، إننا نسعي لإعداد الطالب وتدريبه بشكل جيد، مشيرا إلى أنه نتعاون مع الجامعات اليابانية لتدريب الطلاب.

وأضاف الدكتور أحمد الجوهري خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي" الفضائية، أن لدينا 9 فصول دراسية والمصانع تتعاقد مع الطلاب الذين يتم تدريبهم.

وتابع رئيس الجامعة المصرية اليابانية أن الجامعة حكومية فى المقام الاول أسست على اتفاق بين الحكومتين المصرية واليابانية، وهذه الجامعة بحثية معتمدة على التعلم خلال إجراء البحوث.

وأوضح الدكتور أحمد الجوهري أن لابد أن يكون الطالب نشط ويشارك بشكل كبير فى العملية التعليمية حتي يستطيع الحصول على قدر كبير من المعرفة.

وأشار إلى أنه يجري أبحاث طوال العام الدراسي حتي يستطيع الطالب الحصول على أكبر قدر ممكن من المعلومات.
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