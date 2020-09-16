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برلمان

محمد منظور: افتتاح الجامعة المصرية اليابانية يعكس إرادة السيسي لبناء المواطن المصري

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 06:24 م
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
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أحمد أيمن
قال الدكتور محمد منظور، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، عضو مجلس الشيوخ، إن افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا بمدينة برج العرب بالإسكندرية، وكذلك عدد من الجامعات الأخرى الأهلية ومشروعات لوزارتي التعليم العالي والتربية والتعليم، يعكس إرادة القيادة السياسية نحو بناء الإنسان المصري كما يجب أن يكون وفق دراسات إستراتيجية مُحكمة باعتباره أحد أهم ثروة تمتلكها الدولة المصرية.

وأضاف منظور، في بيان، أن مصر الجديدة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي تولي أهمية قصوى لبناء الإنسان المصري صحيًا وثقافيًا وعلميًا، مُؤكدًا أن الرئيس يبذل قصارى جهده في تطوير منظومة التعليم الجامعي، بما فيه من إنشاء الجامعات الجديدة الأهلية، والحكومية، والدولية، والتكنولوجية في مختلف محافظات الجمهورية، وكذلك التحول الرقمي وتطبيق نظام الاختبارات الإلكترونية بالجامعات وتعميمه على كافة طلبة الجامعات في جميع التخصصات في إطار المشروع القومي لتنفيذ الاختبارات المميكنة، مُشيرًا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يثق تمامًا في ثقافة ووعي الشعب المصري بكافه طوائفه حول مساندتهم لمؤسسات الدولة وأنهم لا يلتفتوا وراء الشائعات التي يبثها الإعلام المُمول من أعداء الوطن. 

كما أكد الدكتور محمد منظور، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، عضو مجلس الشيوخ، أن رسالة الرئيس عبدالفتاح السيسى للشباب المصري الواعي الحر بأن الدولة على أتم الاستعداد نحو توفير التعليم وإطلاق مبادرات التأهيل إليهم في مختلف المجالات يعكس حرصه واعتماده على الشباب في بناء مصر الجديدة باعتبارهم ثروة قومية لابد من استغلالها، مُذكرًا أن إعلان الرئيس بأن الدولة تقوم بالتخطيط حول مواجهة الزيادة السكانية خلال 30 عامًا تؤكد حرصها على حل الأزمات قبل وقوعها وليس بعد حدوثها. 

وأشار منظور، إلى أن مُطالبة الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الوزراء ووزير المالية بإعداد دراسة للقيام بعدد من الإجراءات لتحسين أوضاع المعلمين المالية خلال المرحلة المقبلة، تأتي عرفنًا بدورهم الذين يبذلوه في خدمة المواطن المصري.
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