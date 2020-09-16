فوائد أكل قشر الليمون الأصفر والأخضر

قدمت خبيرة التغذية الدكتورة سهام سوقية عبر صفحتها الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك؛فوائد أكل قشر الليمون الاصفر والاخضر.





- يقوّي جهاز المناعة؛ لاحتوائه على نسبةٍ عاليةٍ من فيتامين C تفوق عصير الليمون

- يُخلّص الجسم من السموم والفضلات وتقي خلايا الجسم من الالتهابات والأمراض.

- يحمي الجسم من السرطان وخاصّةً سرطانات الجلد والقولون والثدي

- يقاوم ويقضي على الجذور الحرة التي تُسبّب العديد من الأمراض؛ كالأمراض المتعلقة بعضلة القلب، والأورام، والشيخوخة

- يُعزّز وظائف الكبد الحيوية وينشط هرموناته، كما ينشّط الأعصاب والدورة الدموية.

- يساعد على العلاج والشفاء من الكثير من الأمراض كالتهاب المفاصل وهشاشة العظام وكسور العظام وغيرها

- يحافظ على البشرة ويعالج العديد من مشاكلها؛ حيث -يُخلص الجسم من الخلايا الميتة من على سطح الجلد، كما يحدّ من مشكلة حب الشباب

- يقاوم التوتّر ويُخفّف التعب والأرق وأعراض الاكتئاب

- يحارب تكوّن الثآليل والدوالي، وذلك حسب بعض الدراسات

- يُخفّف الألم

- يعزّز فقدان الوزن







