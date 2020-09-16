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فوائد أكل قشر الليمون الأصفر والأخضر

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 10:44 م
صدى البلد
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رنا عصمت
قدمت خبيرة التغذية الدكتورة سهام سوقية عبر صفحتها الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك؛فوائد أكل قشر الليمون الاصفر والاخضر.

- يقوّي جهاز المناعة؛ لاحتوائه على نسبةٍ عاليةٍ من فيتامين C تفوق عصير الليمون
- يُخلّص الجسم من السموم والفضلات وتقي خلايا الجسم من الالتهابات والأمراض.
- يحمي الجسم من السرطان وخاصّةً سرطانات الجلد والقولون والثدي 
- يقاوم ويقضي على الجذور الحرة التي تُسبّب العديد من الأمراض؛ كالأمراض المتعلقة بعضلة القلب، والأورام، والشيخوخة
- يُعزّز وظائف الكبد الحيوية وينشط هرموناته، كما ينشّط الأعصاب والدورة الدموية.
- يساعد على العلاج والشفاء من الكثير من الأمراض كالتهاب المفاصل وهشاشة العظام وكسور العظام وغيرها
- يحافظ على البشرة ويعالج العديد من مشاكلها؛ حيث -يُخلص الجسم من الخلايا الميتة من على سطح الجلد، كما يحدّ من مشكلة حب الشباب
- يقاوم التوتّر ويُخفّف التعب والأرق وأعراض الاكتئاب
- يحارب تكوّن الثآليل والدوالي، وذلك حسب بعض الدراسات
  - يُخفّف الألم 
- يعزّز فقدان الوزن


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