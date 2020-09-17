قبل عرض قانونها على رئيس الوزراء اليوم.. كل ما تريد معرفته عن الهيئة القومية لضمان جودة التعليم الفني الجديدة

وأضاف أن أهداف إنشاء هذه الهيئة تتمثل في:

-الارتقاء بجودة منظومة التعليم والتدريب الفني والتقني والمهني

- تقدم خطط وسياسات التنمية المستدامة للدولة

- رفع الجودة والاعتماد لتحسين النظرة المجتمعية للتعليم الفني والتدريب المهني وجذب الطلاب المتميزين للالتحاق به

- الاستعانة بالخبرات الالمانية في الاعتماد والجودة

- ضمان الاستقلالية والشفافية وتوفير المهارات المتميزة المطلوبة من قبل ارباب العمل في السوق المحلي والدولي.

وفي هذا التقرير ينشر "صدى البلد" 11 معلومة عن الهيئة المصرية الوطنية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم والتدريب التقني والفني والمهني:













* من مهام الهيئة وضع الرؤية الاستراتيجية لمنظومة التعليم والتدريب الفني والمهني.









* ستهتم هذه الهيئة بضمان جودة واعتماد المؤسسات والبرامج التعليمية والتدريبية والتقنية والفنية والمهنية.









* الهيئة الجديدة المقترحة سوف تطبق معايير الاعتماد والجودة الألمانية.









* هذه الهيئة هي التي ستصلح حال التعليم الفني في مصر.









* ستكون جهة محايدة لا تتبع الوزارة ولكنها تتبع رئاسة مجلس الوزراء.









* ستقوم بتقييم جميع التجارب القائمة في التعليم الفني، وتقول ما إذا كانت مستواها يتناسب مع ما يطبق في الدول المتقدمة أم لا.









* في ظل وجود هذه الهيئة، سيتخرج الطلاب ومعهم شهادة معتمدة من هذه الجهة المستقلة، وسيكون مدونا بها قائمة المهارات التي اكتسبها الطالب مع مقارنتها بالمهارات العالمية، وبالتالي سيستطيع الطالب العمل في أي مكان محلي أو دولي.









* هذه الهيئة الجديدة، لن تتعارض مع الدور الذي تقوم به هيئة ضمان جودة التعليم والاعتماد.









* الهيئة الجديدة ستهتم بأدق تفاصيل المؤسسة التعليمية الفنية فقط.









* هذه الهيئة هي مربط الفرس لتطوير التعليم الفني.









* هذه الهيئة سترسل لجانا متخصصة للمدارس الفنية وتتأكد من اكتساب الطلاب للمهارات المطلوبة لسوق العمل على أرض الواقع.







