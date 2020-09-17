خبير إعلامي: الجزيرة الإرهابية تدعم الإرهاب وأداة للقتل.. فيديو

قال الخبير الإعلامي ياسر عبد العزيز، إن قناة الجزيرة الإرهابية ظهرت في عام 1996 ومع متابعتها تم رصد انحرافها وغرقها في مستنقعات متعددة ترتبط بدعم الإرهاب .





وأضاف ياسر عبد العزيز في تصريحات تليفزيونية، :" قناة الجزيرة تدعم الإرهاب في المنطقة ، وذلك برصد بيوت الخبرة وحكومات وأجهزة أمن ومخابرات غربية ".





وتابع ياسر عبد العزيز:" دعم الإرهاب أخطر بكثير من العمل كأداة حكومية للدعايا ".





وأكمل ياسر عبد العزيز:" قناة الجزيرة فقدت عقلها لأنها أصبحت في الواقع أداة من أدوات من أدوات القتال والحروب المباشرة".





ولفت ياسر عبد العزيز:" قناة الجزيرة لم تعد تفكر كثيرا في مظهرها ولكنها تفكر في بذل الشر من خلال أنماط أداء وتخسر كل يوم مساحة إعلامية ".