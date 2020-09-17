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خبير إعلامي: الجزيرة الإرهابية تدعم الإرهاب وأداة للقتل.. فيديو

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 05:02 ص
قناة الجزيرة
قناة الجزيرة
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هاني حسين
قال الخبير الإعلامي ياسر عبد العزيز، إن قناة الجزيرة الإرهابية ظهرت في عام 1996 ومع متابعتها تم رصد انحرافها وغرقها في مستنقعات متعددة ترتبط بدعم الإرهاب .

وأضاف ياسر عبد العزيز في تصريحات تليفزيونية، :" قناة الجزيرة تدعم الإرهاب في المنطقة ، وذلك برصد بيوت الخبرة وحكومات وأجهزة أمن ومخابرات غربية ".

وتابع ياسر عبد العزيز:" دعم الإرهاب أخطر بكثير من العمل كأداة حكومية للدعايا ".

وأكمل ياسر عبد العزيز:" قناة الجزيرة  فقدت عقلها لأنها أصبحت في الواقع أداة من أدوات من أدوات القتال والحروب المباشرة".

 ولفت ياسر عبد العزيز:" قناة الجزيرة لم تعد تفكر كثيرا في مظهرها ولكنها تفكر في بذل الشر من خلال أنماط أداء وتخسر كل يوم مساحة إعلامية ".
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