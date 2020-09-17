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فن

فين العسلية.. محمد صبحي يشكر أحد متابعيه بعد رسم بورتريه عائلة ونيس

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 04:50 ص
صدى البلد
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رنا اشرف
نشر الفنان القدير محمد صبحي صورة جديدة عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

ويظهر محمد صبحي في الصورة وهو مرسوم بالشيكولاتة برفقة طاقم عمل مسلسل "ونيس"، وقد شكر الفنان محمد صبحي، إحدى معجباته بعد قيامها برسمها له.

وكتب محمد صبحي "ابنتي داليا حسني قررت ترسمنا بشكل مختلف ومبدع .. بشكرها جدًا جدًا علي مجهودها".

وأضاف "رسمتنا بالشكولاتة والمربي والچيلي والعسل  الفارمسيل والبسكوت  .. بس انا زعلان .. فين العسلية ؟؟؟؟".


ونالت الصورة إعجاب متابعيه وكان من أبرز تعليقاتهم:

جميلة جدا وفعلا صورة معبرة لفنان عظيم مثل حضرتك

جميله جدا وحضرتك اجمل من العسليه ربنا يديك الصحه والعافيه ويدمها عليك يارب انتا انسان بمعنى الكلمه لك كل الاحترام والتقدير

حضرتك بجد إنسان عظيم وأنا عندي 40سنة واتربيت على يوميات ونيس وبحاول أعلم أولادي منها
كل الحب والإحترام والتقدير لحضرتك

ولادي بيحبوا حضرتك جدا بيتفرجو علي ونيس الجزء الأول والتاني وبيتعلمو كل يوم حاجه مفيده بجد مثال مشرف للفنان المصري



وكان قد صرح الفنان محمد صبحي مؤخرا مع الإعلامية شيرين سليمان في اول حلقات برنامجها (عين أونلاين) بعدما قد سالته عن ترشيح الفنانة وفاء عامر له وطلبها منها  تقديم صبحي عمل يجسد السيرة الذاتيه لطبيب الغلابة محمد مشالي.


وقال إنه يرفض تقديم الشخصية ويرى أن لطفي لبيب هو الانسب لهذا الدور ، متابعا: ربما افكاره تتناسب مع الدكتور الراحل وهو يحب ان يقدم شخصيه مثله لكنها تتناسب اكتر مع لطفي لبيب.
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