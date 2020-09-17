اليوم .. فصل الكهرباء عن محولات الخاشعة والحفير بـ كفرالشيخ





وأوضحت الوحدة المحلية للحامول، خلال بيان لها، أن فصل الكهرباء ابتداءً من 7 صباحًا حتى 3 عصرًا لتحسين أداء موصلات الجهد المتوسط.





وتشهد مدن وقرى محافظة كفر الشيخ أعمال رفع كفاءة جهد الشبكة، واستمرار التغذية الكهربائية طبقًا لمعايير الجودة وتقليل فترات انقطاع التيار، ولمواجهة الزيادة المستمرة فى استهلاك الطاقة الكهربائية والأحمال المتوقعة في أنماط الاستهلاك.

يأتى ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، وتحت إشراف المهندسة غادة أبوكيلة، وكيل وزارة الكهرباء، بتكلفة مالية 3 ملايين و13 ألف جنيه.

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الحامول بكفر الشيخ، فصل التيار الكهربائي، اليوم، الخميس، عن محولات قرى 65 الخاشعة ، 13 الحفير.