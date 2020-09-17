طريقة عمل رز مندي بالدجاج .. تشكيلة متنوعة لأجمل الوصفات

اشتهرت فى السنوات الماضية اكلات عربية عديدة داخل مجتمعنا مما جعل النساء يرغبن فى تعلمها ومنها طريقة عمل رز مندي بالدجاج الذى يتمتع بمذاق فريد.





ولكى تتمكن المرأة من تقديم هذا الطبق كالمحترفين نقدم لكم طريقة عمل رز مندي بالدجاج بخطوات مجموعة من اشهر الطهاة .



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طريقة عمل المندى باللحم

للشيف غادة التلي





مقادير المندي باللحم

5 كوب أرز بسمتي منقوع فى الماء

كيلو لحمة

لومي أسود

زيت

بهار

مندي

كركم

بصل

ثوم

فلفل حار

جوزة الطيب

مكعب مرقة

دبس رمان

ليمون

قرنفل

خلنجان

ملح فلفل أسود

قطعة فحم مشتعلة

زبيب

لوز محمر صنوبر محمر

طريقة عمل المندي باللحم

حمرى البصل الشرائح فى الزيت ثم ضعيه فى صينية الفرن

شوحى اللحم فى الزيت مع بصل وثوم مفرومين ثم ضيفي إليها الملح و الفلفل

ضعي الأرز مع البصل فى صينية الفرن ثم ضيفي الملح و الفلفل و جوزة الطيب

ضيفي بهارات مرة ودبس رمان وقرنفل وخلنجان وكركم ومرقة ولومي و رشة زيت

ضعى الماء و تغطى الصينية بورق الفويل و اصنعي به ثقوب ثم ضيفي فوقه اللحم و تغطى بطبقة اخرى من الفويل ثم ادخليها الفرن حتى تمام التسوية

ضعي فحمة مشتعلة فى منتصف الأرز عقب التسوية و تطفى بنقطة من الزيت ثم غطي الصينية لمدة دقيقتين

قدمي الأرز و فوقه قطع اللحم و يزين باللوز و الصنوبر و الزبيب و حلقات الفلفل الحار.





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طريقة عمل المندى بالدجاج

للشيف رانيا الجزار مقادير المندي بالدجاج دجاجة أربع قطع مسلوقة 2 كوب أرز بسمتي ملعقة كركم كوب زبادى سمنة بهارات ملح فلفل أسود كوب مرقة زيت بقدونس ملعقة صلصة طماطم

طريقة عمل مندي دجاج * قلبي الصلصة والزبادى مع الملح والفلفل والبهارات وتدهن بها قطع الدجاج توضع فى صينية فى الفرن حتى يتم تحميرها

*فلفي الأرز فى السمنة على النار يضاف المرقة والملح والفلفل ويترك حتى تمام النضج يضاف الكركم على الوجه ويقلب جيدا.

* ضعى الدجاج مع الأرز فى حلة واشعلى الفحم فى إناء ويضاف له الزيت ويغطى ثم يقدم ويزين بالبقدونس. إقرأ أيضا هناكل إيه النهاردة.. مندي دجاج وبسلة بالشبت.. والحلو: لقمة القاضي بالشوكولاتة مندى دجاج يمنى

مقادير المندي اليمني

زبدة

كركم

ملح

أوراك دجاج

بهارات دجاج

عيدان قرفة

ورق لورى

زيت

قرنفل قرون

فلفل

زبدة

أرز بسمتي

فويل

فحم

زعفران بودرة وشعر





طريقة المندي اليمني

تبلي الارز بالملح والفلفل وضعيه فى طاجن بايركس مدهون بالزبدة ثم القرفة والقرنفل والزعفران وتقلب جيدا.

ضعى كوب من الماء وقلبى جيدا ثم ذوبى الزبدة ويوضع بها كل التوابل ثم تتبل اوراك الدجاج في التتبيلة

ضعى شبكة على البايركس ثم عليها الدجاج ثم تغطى بالفويل ثم تدخل الفرن حتى تمام النضج





طريقة عمل المندى السعودى

للشيف غادة جميل

مقادير المندي السعودي

1 كيلو أرز بسمتي طويل الحبة

1 كوب زيت نباتي

1 كيلو لحم بالعظم

2 بصلة

شرائح ثوم مفروم

2 حبة لومى

6 ورقة لورا فلفل أسود

2 عود قرفة

نصف ملعقة صغيرة زنجبيل بودرة

1 ملعقة كبيرة بهارات هندي

نصف ملعقة صغيرة قرفة ناعمة

10 فص حبهان

8 فص قرنفل

1 ملعقة كبيرة كركم

زعفران شعر

1 و نصف لتر ماء مغلي

للتزين

صنوبر محمر

لوز محمر

زبيب مقلى

فلفل حار اخضر

طريقة تحضير المندي السعودي

* حمر البصل مع الزيت و يضاف الثوم والقرفة و ورق لورا والقرنفيل ولومي وحبهان ثم يضاف اللحم ويشوح حتى يحمر





* ضع بالزنجبيل والبهارات الهندي وكركم وملح وفلفل أسود وزعفران ثم الأرز المنقوع على اللحم ويترك على النار حتى تمام الطهي





مندى دجاج بالفرن

للشيف نجلاء الشرشابى

مقادير مندى

بابريكا كارى

دجاجة 4 قطع

كركم

حبهان بودرة

بصل بودرة

بهارات

عود قرفة

حبهان بودرة

ليمون أسود

سمنه

ملح فلفل أسود

3 و نصف كوب ماء

3 كوب ارز

طريقة تحضير مندى

* ضعي الدجاج مع البابريكا والكارى والكركم و الحبهان المطحون والبصل البودرة والبهارات والملح والفلفل الأسود





* غطى قطع الدجاج بالتتبيلة وضعيها فى الثلاجة لمدة ساعة ثم شوحيها فى السمنة على النار ثم ضعى الأرز فى الصينية ثم يضاف الماء





* ضعى عود القرفة والليمون الأسود المفتوح بالسكينة ثم الكارى والكركم والحبهان المطحون والبهارات والملح والفلفل الأسود ثم تضاف السمنة



