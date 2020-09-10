طريقة عمل سينابون الموز في المنزل

يعد السينابون من أجمل الأكلات التي يعشقها الكبار والصغار وللأسف أسعار الأنواع الجاهزة مرتفع لذا نقدم لكم طريقة عمل سينابون الموز فى المنزل كالمحترفين بخطوات الشيف نجلاء الشرشابي مقدمة برنامج على قد الإيد على قناة سي بي سي سفرة.



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مقادير سينابون الموز

3 كوب دقيق

ملح

1 ملعقة كبيرة خميرة فورية

بيضة

فانيليا





لبن

للعجن

1 ملعقة كبيرة سكر

1 ملعقة زبدة

الحشو

4 ثمرة موز مهروس

2 ملعقة قرفة

1 كوب سكر بني

1 كوب عسل أبيض

للتقديم

الجليز

سكر بودرة حليب

طريقة تحضير سينابون الموز:

* في العجان يخلط دقيق وخميرة ورشة ملح وبيض وفانيليا وسكر ولبن وزبدة.





* وتعجن جيدا ثم تترك لتخمر لمدة ساعة.





للحشوة

* يخلط سكر وموز وقرفة.





* تفرد مستطيل وتوضع عليها خلطة الحشو ثم تلف كأسطوانة وتقطع حلقات ثم يضغط عليها في صينية وتدخل الفرن لمدة 15 دقيقة.





للجليز

* يخلط سكر بودرة ولبن.





* ويرش الجليز على الوجة ويقدم بالهنا.



