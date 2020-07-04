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بالفيديو.. طريقة عمل صوصات السينابون كالمحترفين

السبت 04/يوليه/2020 - 02:13 م
طريقة عمل صوصات السينابون
طريقة عمل صوصات السينابون
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آية التيجي
لا تكتمل طريقة عمل السينابون بدون صوصات التي توضع عليها والتي تعطيه طعم احلى، لذا قدم الشيف محمد حامد  طريقة عمل صوصات السنابون والتي تعد التوبينج الأساسي للسينابون والذي يعطيها مذاقا مثل الجاهز تماما.

وقت التحضير: 10 دقيقة

ويمكن تقديم السينابون بين الوجبات كناكس أو على الفطور مع الشاي او النسكافيه، وسوف تنال طريقة عمل صوصات السينابون إعجابك لما ستعطي للسينابون مذاق مميز للغاية، وإليكم الوصفة خطوة بالخطوة .

طريقة عمل صوصات السينابون

صوص الكراميل بالبندق

المقادير :
كوب ونصف سكر
ربع لتر كريمة طهي
باكو فانيليا
نصف كوب بندق مقشر

طريقة التحضير :
في ووك على النار نضع السكر ونتركه يتكرمل ثم نضيف كريمة الطهي والفانيليا والزبدة ونقلب ثم نضيف البندق ويقدم بالهنا والشفا

صوص الجبنة

المقادير :
ربع كيلو جبنة كريمي
ملعقة كبيرة قرفة بودر
ربع كوب حليب مكثف محلى
ربع كوب حليب ساخن
برتقالة

طريقة التحضير :
في بولة نضع كل المكونات مع بعض ونقلب جيدًا ثم يقدم بالهنا والشفا .

صوص الشوكولاتة باللوز

المقادير :
ربع لتر حليب
نصف كيلو شوكولاتة خام
كوب لوز مقشر

طريقة التحضير :
في ووك على النار نضع الشوكولاتة ونضيف عليه الحليب واللوز ويقدم بالهنا والشفا
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