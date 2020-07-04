بالفيديو.. طريقة عمل صوصات السينابون كالمحترفين

بين الوجبات كناكس أو على الفطور مع الشاي او النسكافيه، وسوف تنال

بدون صوصات التي توضع عليها والتي تعطيه طعم احلى، لذا قدم الشيف محمد حامد

المقادير :

كوب ونصف سكر

ربع لتر كريمة طهي

باكو فانيليا

طريقة التحضير :



في ووك على النار نضع السكر ونتركه يتكرمل ثم نضيف كريمة الطهي والفانيليا والزبدة ونقلب ثم نضيف البندق ويقدم بالهنا والشفا

في ووك على النار نضع السكر ونتركه يتكرمل ثم نضيف كريمة الطهي والفانيليا والزبدة ونقلب ثم نضيف البندق ويقدم بالهنا والشفا

المقادير :



ربع كيلو جبنة كريمي

ملعقة كبيرة قرفة بودر

ربع كوب حليب مكثف محلى

ربع كوب حليب ساخن

طريقة التحضير :



في بولة نضع كل المكونات مع بعض ونقلب جيدًا ثم يقدم بالهنا والشفا .





صوص الشوكولاتة باللوز



