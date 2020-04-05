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مرأة

سهل ولذيذ.. طريقة عمل السينابون خطوة بـ خطوة

الأحد 05/أبريل/2020 - 10:31 م
السينابون
السينابون
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نهى هجرس
تفضل العديد من السيدات التنوع فى إعداد الحلويات، خاصة الآن بسبب الجلوس فى المنزل فترات طويلة، وعدم تناول الطعام من الخارج، لذا يعد السينابون من الحلويات المفضلة لدى العديد من الأشخاص، ويحرص كثيرون على شراء السينابون بشكل مستمر من الخارج، ولذلك نقدم إليكم طريقة عمل السينابون الأصلية.

طريقة عمل السينابون

مقادير عجينة السينابون:-
1 كوب لبن ساخن
2 بيضة
1/3 كوب سمنة مذابة
4 1/2 كوب دقيق
1 ملعقة صغيرة ملح
1/2 كوب سكر ابيض
2 1/2 ملعقة صغيرة خميرة
1 كوب سكر بني
2 1/2 ملعقة كبيرة قرفة مطحونة
1/3 كوب زبدة طرية
1 علبة جبنة كريمي
1/4 كوب زبدة طرية
1 1/2 كوب سكر بودرة
1/2 ملعقة صغيرة خلاصة فانيليا
1/8 ملعقة صغيرة ملح

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خطوات التحضير لعمل السينابون:-
في بولة كبيرة الحجم ضعي اللبن و البيض و السمنة و الدقيق و الملح.
لضيفي السكر و الخميرة الى مزيج اللبن ثم قومي بخلط المزيج جيدا حتى تشكل عجينة.
ضعي عجينة  السينابون على سطح جاف به دقيق ثم غطيها و اتركيها لمدة 10 دقائق.
في بولة صغيرة الحجم ضعي السكر البني و القرفة و اخلطيهم جيدا.
ضعي عجينة السينابون ثم قومي بفردها على شكل مستطيل بحيث تكون سميكة قليلا.
ضعي 1/3 كوب زبدة طرية على عجين السينابون و افرديها جيدا.
ضعي مزيج السكر و القرفة على عجين السينابون و وزعيه.
قومي بلف العجين على شكل رول ثم قومي بتقطيع الرول الى حلقات متوسطة الحجم.
ضعي السينابون بالقرفة في صينية بها القليل من الزيت قابلة للاستخدام في الفرن.
قومي بتغطية الصينية ثم اتركيها لمدة 30 دقيقة.

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