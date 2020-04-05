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فى 3 دقائق.. ضعي هذه المكونات على عيون البوتاجاز وشاهدى النتيجة

الأحد 05/أبريل/2020 - 06:37 م
تنظيف البوتاجاز
تنظيف البوتاجاز
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نهى هجرس
فى ظل الظروف التى نمر بها، والتواجد بشكل كبير داخل المنزل تقوم السيدات بأعداد أنواع مختلفة من الطعام والحلويات، وتحتار العديد من السيدات عند تنظيف عيون البوتاجاز والحوامل، ولا تعرف ما الطرق والمكونات الصحيحة التى يمكن أن تقوم بإزالة الدهون اللاصقة، وتنظيف البوتاجاز بشكل جيد

وكشفً موقع "wiki how"  طريقة تنظيف عيون وحوامل البوتاجاز...

- مكونات التنظيف:

- صابون مواعين
- بيكربونات الصودا
- فرشاة تنظيف

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طريقة تنظيف حوامل البوتاجاز:

1- اغسلي حوامل الشعلات أولًا بصابون غسيل الأطباق والماء الجاري، لتزيلي أول طبقة من الدهون وبقايا الطعام.
2- أضيفي الماء على كمية وفيرة من بيكربونات الصودا لتصبح مثل العجينة لديكِ.
3- ثم غطي بها حوامل شعلات البوتاجاز واتركيها لمدة 20 دقيقة.
4- اغسليها بعد ذلك بالماء وافركي جيدًا باستخدام فرشاة التنظيف، ثم اتركيها حتى تجف
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