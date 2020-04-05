بمكونات من مطبخك وبأقل مجهود أسرع وصفة لتنظيف فرن البوتاجاز

تحار أغلب السيدات فى أفضل الطرق لتنظيف البوتجاز ،والمطبخ بطريقة سهلة ،مما يجعلها تواجة العديد من الصعاب والمجهود للحصول على بوتاجاز نظيف ،لذلك يكشف موقع "فوود " عن أفضل الخطوات لتنظيف البوتجاز سريعا بأقل مجهود .
وصفة طبيعية لاستبدال مستحضرات التنظيف:
المكونات:
- باكينج صودا
- خل
- بخاخة
- مياه
الخطوات:
- غطي قاعدة برشة من الباكينج صودا.
- باستخدام بخاخة رش القاعدة بالخل لصناعة طبقة من الرغوة.
- اتركي الرغوة لأطول فترة ممكنة وتأكدي من إبقائها رطبة عبر إعادة رشها بالخل كل فترة.
- لجوانب الفرن، استخدمي المياه والباكينج صودا في صنع عجينة تغطي بها جانب الفرن.
- رشي العجينة بالخل واتركيها تعمل لأطول وقت.
- للخطوة الأخيرة: نظفي الفرن باستخدام الماء الساخن جيدا.