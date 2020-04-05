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مرأة

بمكونات من مطبخك وبأقل مجهود أسرع وصفة لتنظيف فرن البوتاجاز

الأحد 05/أبريل/2020 - 01:01 ص
تنظيف البوتجاز
تنظيف البوتجاز
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أسماء عبد الحفيظ
تحار أغلب السيدات فى أفضل الطرق لتنظيف البوتجاز ،والمطبخ بطريقة سهلة ،مما يجعلها تواجة العديد من الصعاب والمجهود للحصول على بوتاجاز نظيف ،لذلك يكشف موقع "فوود " عن أفضل الخطوات لتنظيف البوتجاز سريعا بأقل مجهود .


وصفة طبيعية لاستبدال مستحضرات التنظيف:

المكونات:
- باكينج صودا
- خل
- بخاخة
- مياه

الخطوات:

- غطي قاعدة برشة من الباكينج صودا.
- باستخدام بخاخة رش القاعدة بالخل لصناعة طبقة من الرغوة.
- اتركي الرغوة لأطول فترة ممكنة وتأكدي من إبقائها رطبة عبر إعادة رشها بالخل كل فترة.
- لجوانب الفرن، استخدمي المياه والباكينج صودا في صنع عجينة تغطي بها جانب الفرن.
- رشي العجينة بالخل واتركيها تعمل لأطول وقت.
- للخطوة الأخيرة: نظفي الفرن باستخدام الماء الساخن جيدا.
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