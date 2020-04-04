أبو العزايم يقدم 8 أسلحة لحماية الصحة النفسية من اضطراب فيروس كورونا

وجه الدكتور مصطفى أبو العزايم، أسلحة ٨ لحماية الصحة النفسية من تأثير فيروس كورونا عليه.

وأوضح أبو العزايم من خلال منشور له على صفحته بمواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أن هناك "توصيات مهمة من علماء النفس" من أجل حماية النفس من الاضطراب والاكتئاب والخوف الشديد من فيروس كورونا باتباع الآتي.



١ ٠ اعزل نفسك عن الأخبار حول فيروس كورونا، فكل ما تحتاج إلى معرفته، أصبحت الآن تعرفه بالفعل.

2 . لا تبحث عن عدد الموتى، فهذه ليست مباراة لكرة القدم لكي تعرف النتيجة النهائية...تجنب ذلك.

3. لا تبحث عن معلومات إضافية على الإنترنت، لأنها ستضعف حالتك الذهنية.

4 . تجنب إرسال رسائل مرعبة ومحبطة، أذ أن بعض الناس ليس لديهم نفس القوة العقلية التي تملكها، فبدلًا من مساعدتهم، ستقوم بتنشيط الأمراض فيهم، كالاكتئاب مثلًا.

5 . أبحث عن ألعاب للترفيه عن الأطفال ، وتبادل الأحاديث معهم وأروي القصص لهم.

6 . حافظ على الانضباط في المنزل عن طريق غسل يديك ووضع لافتة أو تنبيه لكل شخص يعيش معك.

7 . يساعد مزاجك الإيجابي على حماية جهازك المناعي، في حين ثبت أن الأفكار السلبية تضعف جهازك المناعي وتجعله عاجزًا عن مقاومة الفيروسات.

8 . الأهم من كل ذلك ، أن تؤمن إيمانا راسخا بأن هذا الوباء سوف يمر وسنكون جميعًا في أمان بإذن الله ....!

كن إيجابيا ... كن آمنا