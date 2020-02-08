طريقة عمل السينابون الأصلية.. تعرفى عليها

طريقة عمل السينابون

مقادير عجينة السينابون:-

1 كوب لبن ساخن

2 بيضة

1/3 كوب سمنة مذابة

4 1/2 كوب دقيق

1 ملعقة صغيرة ملح

1/2 كوب سكر ابيض

2 1/2 ملعقة صغيرة خميرة

1 كوب سكر بني

2 1/2 ملعقة كبيرة قرفة مطحونة

1/3 كوب زبدة طرية

1 علبة جبنة كريمي

1/4 كوب زبدة طرية

1 1/2 كوب سكر بودرة

1/2 ملعقة صغيرة خلاصة فانيليا

1/8 ملعقة صغيرة ملح









خطوات التحضير لعمل السينابون:-

في بولة كبيرة الحجم ضعي اللبن و البيض و السمنة و الدقيق و الملح.

لضيفي السكر و الخميرة الى مزيج اللبن ثم قومي بخلط المزيج جيدا حتى تشكل عجينة.

ضعي عجينة السينابون على سطح جاف به دقيق ثم غطيها و اتركيها لمدة 10 دقائق.

في بولة صغيرة الحجم ضعي السكر البني و القرفة و اخلطيهم جيدا.

ضعي عجينة السينابون ثم قومي بفردها على شكل مستطيل بحيث تكون سميكة قليلا.

ضعي 1/3 كوب زبدة طرية على عجين السينابون و افرديها جيدا.

ضعي مزيج السكر و القرفة على عجين السينابون و وزعيه.

قومي بلف العجين على شكل رول ثم قومي بتقطيع الرول الى حلقات متوسطة الحجم.

ضعي السينابون بالقرفة في صينية بها القليل من الزيت قابلة للإستخدام في الفرن.

قومي بتغطية الصينية ثم اتركيها لمدة 30 دقيقة.

سخني الفرن على درجة حرارة 200 درجة مئوية.

ضعي الصينية في الفرن لمدة 15 دقيقة حتى تصبح ذهبية اللون.

في بولة متوسطة الحجم ضعي 1/4 كوب زبدة و الجبنة الكريمي و السكر البودرة و الفانيليا و الملح و اخلطيهم جيدا بالمضرب الكهربائي.

ضعي مزيج الجبن الكريمي فوق كل واحدة من السينابون و وزعيها.