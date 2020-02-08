طريقة عمل السينابون الأصلية.. تعرفى عليها

يعد السينابون من الحلويات المفضلة لدى العديد من الأشخاص، كما يحرص الكثير منهم على تناول السينابون بشكل مستمر من الخارج، ولذلك نقدم لكم طريقة عمل السينابون الأصلية.
طريقة عمل السينابون
مقادير عجينة السينابون:-
1 كوب لبن ساخن
2 بيضة
1/3 كوب سمنة مذابة
4 1/2 كوب دقيق
1 ملعقة صغيرة ملح
1/2 كوب سكر ابيض
2 1/2 ملعقة صغيرة خميرة
1 كوب سكر بني
2 1/2 ملعقة كبيرة قرفة مطحونة
1/3 كوب زبدة طرية
1 علبة جبنة كريمي
1/4 كوب زبدة طرية
1 1/2 كوب سكر بودرة
1/2 ملعقة صغيرة خلاصة فانيليا
1/8 ملعقة صغيرة ملح
خطوات التحضير لعمل السينابون:-
في بولة كبيرة الحجم ضعي اللبن و البيض و السمنة و الدقيق و الملح.
لضيفي السكر و الخميرة الى مزيج اللبن ثم قومي بخلط المزيج جيدا حتى تشكل عجينة.
ضعي عجينة السينابون على سطح جاف به دقيق ثم غطيها و اتركيها لمدة 10 دقائق.
في بولة صغيرة الحجم ضعي السكر البني و القرفة و اخلطيهم جيدا.
ضعي عجينة السينابون ثم قومي بفردها على شكل مستطيل بحيث تكون سميكة قليلا.
ضعي 1/3 كوب زبدة طرية على عجين السينابون و افرديها جيدا.
ضعي مزيج السكر و القرفة على عجين السينابون و وزعيه.
قومي بلف العجين على شكل رول ثم قومي بتقطيع الرول الى حلقات متوسطة الحجم.
ضعي السينابون بالقرفة في صينية بها القليل من الزيت قابلة للإستخدام في الفرن.
قومي بتغطية الصينية ثم اتركيها لمدة 30 دقيقة.
سخني الفرن على درجة حرارة 200 درجة مئوية.
ضعي الصينية في الفرن لمدة 15 دقيقة حتى تصبح ذهبية اللون.
في بولة متوسطة الحجم ضعي 1/4 كوب زبدة و الجبنة الكريمي و السكر البودرة و الفانيليا و الملح و اخلطيهم جيدا بالمضرب الكهربائي.
ضعي مزيج الجبن الكريمي فوق كل واحدة من السينابون و وزعيها.
قدمي السينابون بالقرفة ساخنا.
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طريقة عمل صوص السينابون
المقادير لصوص السينابون:-
1 علبة جبن كريمي
1/4 كوب زبدة طرية
1 1/2 كوب سكر
1/2 ملعقة صغيرة فانيليا
1/8 ملعقة صغيرة ملح
خطوات التحضير لصوص السينابون:-
في بولة كبيرة الحجم ضعي الجبن الكريمي و الزبدة.
اضيفي السكر و الملح الى الجبن الكريمي ثم اخفقي المزيج بالمضرب الكهربائي جيدا.
ضعي الصوص على السينابون بالقرفة و يقدم.
يعد السينابون من الحلويات التى تحتوي على كمية كبيرة من السكريات، والتى يمكن أن تسبب أضرار للجسم عند تناولها بشكل مفرط
وإليكم أبرز الأضرار التى يمكن أن تحدث عند تناول الحلويات بشكل كبير
حب الشباب
تعمل السكريات التى تتواجد داخل السينابون على رفع معدلات الأنسولين بشكل سريع بالدم، ما ينتج عنه زيادة في إفراز الأندروجين، الذي يعجل من الإصابة بحب الشباب.
فقدان الطاقة
تعمل معجنات السينابون على رفع معدلات الطاقة سريعًا بالجسم، ويتعبه انخفاض حاد للسكر في الدم، ما يشعر متناوليها بالكسل والخمول.
الاكتئاب
تعجل تناول السكريات التى تتواجد داخل السينابون من الإصابة بالاكتئاب، على عكس الأطعمة الصحية التي تحسن الحالة المزاجية، الذين يعتقدون أن تقلبات السكر في الدم، قد تؤدي إلى الإضرار بصحة الوظائف العقلية والإدراكية.