طريقة عمل السينابون بـ القرفة.. خطوة بـ خطوة

يعد السينابون من أفضل الحلويات ويحبها معظم الأشخاص ، ولكننا لا نستطيع أن نذهب لتناولها فى كل الأوقات ، ويفضل أن نقوم بإعدادها فى المنزل لضمان نظافتها وخاصة بالنسبة للأطفال وإليكم طريقة عمل السينابون
مكونات
للعجين:
كوب إلا ربع حليب دافئ
2 وربع ملعقة صغيرة من الخميرة النشطة
ربع كوب سكر
1 بيضة زائد 1 صفار البيض ، في درجة حرارة الغرفة
ربع كوب زبدة سايحة
3 أكواب دقيق
ملعقة إلا ربع صغيرة ملح
2/3 كوب سكر بني غامق
ملعقة ونصف كبيرة من القرفة
ربع كوب زبدة غير مملحة
للحصول على كريمة:
• 4 مربعات جبن كريمة
3 ملاعق كبيرة من الزبدة
3 إلا ربع كوب من السكر
نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا
طريقة تحضر السينابون خطوة بـ خطوة
أضف الحليب الدافئ إلى وعاء الخلاط الكهربائي ورش الخميرة .
بمجرد أن تبدأ الخميرة في الرغوة ، أضف السكر والبيض وصفار البيض والزبدة وتخلط جيدا ثم قم بخلط الدقيق والملح بعد ذلك بملعقة خشبية حتى يبدأ العجين في التكون.
نعجن العجينة لمدة 8 دقائق،و يجب أن يتشكل العجين في كرة لطيفة ويكون لزجًا قليلًا.
نضع العجين فى وعاء ويغطى لمدة ساعة ثم نشكلة على شكل مربع
في وعاء صغير ، اخلطي السكر البني والقرفة معًا ثم نرش الخليط على العجينة بالزبدة ، ثم نلف العجين ونقطعة إلى قطع صغيرة
نضعها فى صينية ثم نتركها لمدة نصف ساعة حتى تتخمر
سخن الفرن على درجة حرارة 350 ونضعها لمدة 20-25 دقيقة أو حتى يصبح لونها بنيًا ذهبيًا قليلًا على الحواف ثم اتركها لتبرد لمدة 5 دقائق
لعمل الصوص: في وعاء الخلاط الكهربائي ، يُمزج الجبن مع الزبدة والسكر والفانيليا، وتقدم على الفور.
مكونات
للعجين:
كوب إلا ربع حليب دافئ
2 وربع ملعقة صغيرة من الخميرة النشطة
ربع كوب سكر
1 بيضة زائد 1 صفار البيض ، في درجة حرارة الغرفة
ربع كوب زبدة سايحة
3 أكواب دقيق
ملعقة إلا ربع صغيرة ملح
2/3 كوب سكر بني غامق
ملعقة ونصف كبيرة من القرفة
ربع كوب زبدة غير مملحة
للحصول على كريمة:
• 4 مربعات جبن كريمة
3 ملاعق كبيرة من الزبدة
3 إلا ربع كوب من السكر
نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا
طريقة تحضر السينابون خطوة بـ خطوة
أضف الحليب الدافئ إلى وعاء الخلاط الكهربائي ورش الخميرة .
بمجرد أن تبدأ الخميرة في الرغوة ، أضف السكر والبيض وصفار البيض والزبدة وتخلط جيدا ثم قم بخلط الدقيق والملح بعد ذلك بملعقة خشبية حتى يبدأ العجين في التكون.
نعجن العجينة لمدة 8 دقائق،و يجب أن يتشكل العجين في كرة لطيفة ويكون لزجًا قليلًا.
نضع العجين فى وعاء ويغطى لمدة ساعة ثم نشكلة على شكل مربع
في وعاء صغير ، اخلطي السكر البني والقرفة معًا ثم نرش الخليط على العجينة بالزبدة ، ثم نلف العجين ونقطعة إلى قطع صغيرة
نضعها فى صينية ثم نتركها لمدة نصف ساعة حتى تتخمر
سخن الفرن على درجة حرارة 350 ونضعها لمدة 20-25 دقيقة أو حتى يصبح لونها بنيًا ذهبيًا قليلًا على الحواف ثم اتركها لتبرد لمدة 5 دقائق
لعمل الصوص: في وعاء الخلاط الكهربائي ، يُمزج الجبن مع الزبدة والسكر والفانيليا، وتقدم على الفور.