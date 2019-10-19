طريقة عمل السينابون بـ القرفة.. خطوة بـ خطوة

يعد السينابون من أفضل الحلويات ويحبها معظم الأشخاص ، ولكننا لا نستطيع أن نذهب لتناولها فى كل الأوقات ، ويفضل أن نقوم بإعدادها فى المنزل لضمان نظافتها وخاصة بالنسبة للأطفال وإليكم طريقة عمل السينابون

مكونات

للعجين:

كوب إلا ربع حليب دافئ

2 وربع ملعقة صغيرة من الخميرة النشطة

ربع كوب سكر

1 بيضة زائد 1 صفار البيض ، في درجة حرارة الغرفة

ربع كوب زبدة سايحة

3 أكواب دقيق

ملعقة إلا ربع صغيرة ملح

2/3 كوب سكر بني غامق

ملعقة ونصف كبيرة من القرفة

ربع كوب زبدة غير مملحة



للحصول على كريمة:



• 4 مربعات جبن كريمة

3 ملاعق كبيرة من الزبدة

3 إلا ربع كوب من السكر

نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا



طريقة تحضر السينابون خطوة بـ خطوة



أضف الحليب الدافئ إلى وعاء الخلاط الكهربائي ورش الخميرة .



بمجرد أن تبدأ الخميرة في الرغوة ، أضف السكر والبيض وصفار البيض والزبدة وتخلط جيدا ثم قم بخلط الدقيق والملح بعد ذلك بملعقة خشبية حتى يبدأ العجين في التكون.



نعجن العجينة لمدة 8 دقائق،و يجب أن يتشكل العجين في كرة لطيفة ويكون لزجًا قليلًا.



نضع العجين فى وعاء ويغطى لمدة ساعة ثم نشكلة على شكل مربع



في وعاء صغير ، اخلطي السكر البني والقرفة معًا ثم نرش الخليط على العجينة بالزبدة ، ثم نلف العجين ونقطعة إلى قطع صغيرة



نضعها فى صينية ثم نتركها لمدة نصف ساعة حتى تتخمر



سخن الفرن على درجة حرارة 350 ونضعها لمدة 20-25 دقيقة أو حتى يصبح لونها بنيًا ذهبيًا قليلًا على الحواف ثم اتركها لتبرد لمدة 5 دقائق



لعمل الصوص: في وعاء الخلاط الكهربائي ، يُمزج الجبن مع الزبدة والسكر والفانيليا، وتقدم على الفور.

