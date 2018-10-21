طريقة عمل السينابون بمذاق لا يقاوم

تقدم الشيف هالة فهمي فى برنامجها سفرة وطبلية على قناة صدى البلد طريقة عمل السينابون شوكولاتة بشكل وطعم جديد وبمذاق لا يقاوم.



المقادير لعمل السينابون :

7 كوب دقيق

ثلاثة أرباع كوب سكر

2 كيس خميرة فورية

كوب ماء - كوب لبن

ثلاثة أرباع كوب زبدة

2 بيضة مخفوقة

رشة ملح

ملعقة صغيرة فانيليا



الحشو لعمل السينابون :

ثلاثة أرباع كوب سكر بني

ثلث ملعقة كبيرة قرفة ناعمة

8 ملعقة كبيرة زبدة

165 جرام شوكولاتة خام منها 70% مبشورة

2 ملعقة كبيرة نشا الصوص

2 ملعقة كبيرة زبدة

ربع كوب سكر بني

رشة ملح

نصف ملعقة قرفة

ملعقة كبيرة نشا

2 صوص

ثلاثة أرباع كوب سكر بودرة

3 ملعقة كبيرة زبدة

2 ملعقة كبيرة كريمة لباني



طريقة عمل السينابون:

* يخلط الدقيق والملح والخميرة

* تخلط الفانيليا مع البيض ثم تضاف إلى خليط الدقيق

* يضاف السكر واللبن

* يقلب الخليط جيدا حتى الحصول على عجينة

* تغطى العجينة وتترك لتخمر



الحشو لعمل السينابون :

* يخلط السكر البني والقرفة والنشا

* تفرد العجينة بالنشابة وتدهن بالزبدة

* يرش خليط السكر البنى والقرفة والنشا ثم الشوكولاتة المبشورة على الزبدة على العجينة

* يلف رول ويغطى ويترك ليتخمر مرة أخرى

* تقطع وترص في ورق كب كيك في صينية كب كيك

* يفضل أن تترك مرة ثالثة لتتخمر لمدة 10 دقائق

* توضع في الفرن على درجة حرارة 200 لمدة 10 دقائق حتى تمام النضج



الصوص لعمل السينابون :

* تخلط الزبدة والسكر البني ورشة الملح والقرفة والنشا

* يضاف الصوص على وجه السينابون

* تخلط الزبدة مع السكر البودرة والكريمة

* تضاف الكريمة على وجه السينابون الساخن