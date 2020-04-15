انتبهي لها.. 4 أخطاء تفسد السينابون عند تحضيره.. تعرفي عليها

يعد السينابون من الحلويات التى لا يستغني عنها عشاق القرفة، وعلى الرغم من سهولة تحضيره إلا أن هناك الكثير من الخطوات التي يجب الحذر منها حتى لا يتلف السينابون ويحضر بطريقة ألذ من المحلات، وفيما يلي أهم الأخطاء التي تفسد السينابون وفقًا لخبراء الطبخ.





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مدة العجن

الانتباه لعجن مكونات السينابون لمدة 10 دقائق بعجن مستمر وخلط المكونات بشكل جيد للتجانس معًا، لتحضير عجينة السينابون طرية وليست جافة أو متلاصقة حتى يمكن فردها ولفها وحشوها بالطريقة الصحيحة.









التحضير السريع

- يجب أن تترك العجينة لتتخمر مرتين، وفى المرة الأولى الأولى بعد خلط مكونات العجن معًا وبعد تحضيرها فورًا حيث تغطى وتترك لتتخمر مدة لا تقل عن ساعة.









- وفى المرة الثانية تترك العجينة للتخمر بعد فردها وحشوها ووضعها في الصينية قبل التسوية مباشرة.





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العجينة السميكة

يجب الانتباه لفرد العجينة جيدًا بسمك مناسب ليست سميكة أو رفيعة حتى تتخمر جيدًا ويتضح حشوها، ويفضل أن تكون العجينة بسمك 2 سم.









المسافة القصيرة

يجب أن توزع قطع السينابون في صينية التسوية وتترك مسافة بين كل منها خلال التخمير وقبل الخبز، حتى لا تلتحم خلال التسوية.















