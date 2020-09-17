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رياضة

11 إصابة بالنادى.. كورونا تضرب الهلال السعودي

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 04:31 م
صدى البلد
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عمر سلامة
أثببت الفحوصات الطبية التي أجراها لاعبو الفريق الأول لكرة القدم، زيادة عدد إصابات الفريق بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، إلى 11 حالة ليصبح إجمالي الإصابات تكون فريق كامل.

ويحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، ضيفًا على نظيره باختاكور الأوزبكي، غدًا الخميس، في تمام التاسعة مسائا بتوقيت مكة المكرمة، ضمن مباريات الجولة الرابعة، لحساب المجموعة الثانية، من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا.

وجاءت الأسماء المصابة بفيروس كورونا كالتالي:"ياسر الشهراني، نواف الغامدي، عبدالله الجدعاني، نواف العابد، محمد البريك، سلمان الفرج، محمد الواكد، صالح الشهري، حمد العبدان"، بالإضافة إلى سعود كريري مدير الكرة بالنادي.

وأفادت النتائج الجديدة لفريق الهلال، انضمام عبدالله الحافظ إلى لاعبي الهلال المصابين بفيروس كورونا، وبهذه النتائج سيخوض نادي الهلال مباراة باختاكور القادمة بحارس واحد فقط وهو عبد الله المعيوف.

ويحتل نادي الهلال المركز الأول في المجموعة الثانية، برصيد 9، فيما يأتي نادي باختاكور في المركز الثاني برصيد 6 نقاط.
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