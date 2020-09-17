تخرج قطرة بول لا إرادية أثناء الصلاة.. أمين الفتوى : أكمل صلاتك ولا تلتفت

تخرج قطرة من البول لا إرادية أثناء الصلاة.. هل يشترط قطع الصلاة .. سؤال ورد للشيخ محمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.





أوضح أمين الفتوى خلال البث المباشر عبر الصفحة الرسمية للدار، أنه في حالة الشعور بخروج شيء في الصلاة عالجها الشرع بعدم الالتفات اليها ولانلتفت حتى نتيقن وعليك الاستمرار في صلاتك.





وأضاف: لاتتشدد في أمر جعل الله لك فيه سعة وإذا دخلت في الصلاة امضي فيها ولاتلتفت لشيء.





ما علاج الوسواس فى الصلاة ؟.. سؤال أجاب عنه الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية وذلك خلال فتوى مسجله له عبر قناة الإفتاء على اليوتيوب.





وأجاب وسام، قائلًا: لا تلتفت اليه وأكمل صلاتك فإن فعلت ذلك يذهب عنك هذا الوسواس، أما تركيزك معه سيزيد الى مرحلة المرض النفسي، فلا تلتفت اليه.





كما قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن العبد الذي يريد الخشوع والاطمئنان في الصلاة، ويريد إبعاد وساوس الشيطان عنه، ينبغي أن يصلي صلاة مودع، بأن يستحضر أنها آخر صلاة له في حياته.





وأضاف «عثمان» في فيديو بثته دار الإفتاء على يوتيوب، ردًا على سؤال: كيف أعالج وساوس الشيطان في الصلاة ؟ أن هذا الأمر النبوي الذي جاءت به السنة عن أبي أيوب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «إذا قمت في صلاتك فصلِّ صلاة مودع، ولا تكلم بكلام تعتذر منه واجمع الإياس مما في أيدي الناس». رواه ابن ماجه ( 4171 ) وصححه الشيخ الألباني في " السلسلة الصحيحة " ( 401 ).





وأكد أن العبد إذا استحضر هذا المعنى، فإنه سوف يركز فيما يقرأ ويستحضر بين يدي من يقف، وسيترك كل ما يشغله عن الله العظيم الذي ينظر إليه، لافتًا إلى أن العبد لا بد أن يجاهد نفسه وهواه والشيطان؛ لأن الشيطان إذا رأى منه ذلك، سيتركه وييأس منه.



