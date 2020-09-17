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رياضة

الزمالك: 3 أسماء مرشحة لخلافة كارتيرون

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 07:17 م
باتريس كارتيرون
باتريس كارتيرون
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محمد رشاد
تحدث أحمد مرتضي منصور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، عن أزمة رحيل الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم  السابق، وعن الأسماء المطروحة لقيادة الفريق.

كارتيرون قرر الرحيل عن تدريب نادي الزمالك في مفاجأة صادمة لمسئولي القلعة البيضاء والجماهير أيضًا.

وقال مرتضي في تصريحات إذاعية عبر أثير راديو أون سبورت: "الجميع صدم من تصرف المدرب الفرنسي، ولكن نادي الزمالك لم يقف على أحد ، أوجه الشكر لطارق يحيى على قبوله تولي القيادة الفنية للزمالك بشكل مؤقت".

وأضاف: "الأمر غريب للغاية، كارتيرون تحدث مع أمير مرتضي هاتفيًا الساعة الثانية صباحًا قبل الاجتماع، وأري أن المدرب الفرنسي ضحى بتاريخه وكل ما فعله من قبل لتأمين مستقبله من الناحيه المادية".

وبسؤاله عن تعامل رئيس الزمالك مع الأزمة: "مرتضى منصور من سماته الهدوء ويتعامل مع المواقف بعقلانية شديدة".

وأردف: "لدينا 4 أو 5 مدربين وبدأنا التفاوض معهم لمعرفه التفاصيل المالية، ولكن الأسعار ارتفعت للغاية".

وبشأن حقيقة التفاوض مع تاكيس جونياس مدرب دجلة السابق: "لم نتفاوص معه من الأساس، ولم يطرح اسمه".

واستطرد: "من الممكن أن نري مدرب سابق للفريق يتولى المهمة الفنية في الوقت الحالي، المدرب الإسباني جاريدو من الأسماء المطروحة، وأيضًا الثنائي البرتغالي فيريرا وباتشيكو".

وعن مواصفات المدير الفني الجديد قال: "لابد أن يكون حاصد للبطولات، وأيضًا أن يعلم جيدًا أنه لديه مهمة قوية في أفريقيا".

واختتم: "خلال أسبوع على الحد الأقصى سنكون تعاقدنا مع مدير فني جديد، وسنلعن رسميًا".

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