مصطفى بكري لـ ترامب: لن تكون انتصاراتك على حساب الدولة الفلسطينية.. فيديو

انفعل الإعلامي مصطفى بكري خلال تقديمه برنامج حقائق وأسرار عبر فضائية صدى البلد، مؤكدا أن مصر متمسكة بموقفها في التأكيد على عملية السلام وانها لن تتم الا من خلال إقامة الدولة الفلسطينية.





وأضاف بكري أنه تم التآمر على الاقصى وفلسطين: "ماذا تريدون من الامة العربية والشعب الفلسطينى يا سيد ترامب.. لن تكون انتصاراتك على حساب الدولة الفلسطينية أو على حساب الحقوق العربية ومخططك سيهزم.





وأردف بكري: " انت أو غيرك لا يد أن يعلم ان الأمة العربية قادرة وان القضية الفلسطينية ستكون قضيتنا المركزية وأن أمن الأمة من أمن فلسطين.



