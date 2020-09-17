أبو شقة يلغي قرار تفويض فؤاد بدراوى في إدارة العملية الانتخابية

قرر المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، إلغاء قرار التفويض السابق إصداره لـ سكرتير عام الحزب النائب فؤاد بدراوي، المتضمن إدارة العملية الانتخابية لمجلس النواب.





ومن ثم فقد أصبح هذا التفويض لاغيا من تاريخه ولا يعتد به وغير ساري المفعول.





وكان قد أصدر المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد، قرارًا بدعوة الهيئة العليا للحزب إلى اجتماع عاجل يوم السبت المقبل في الساعة الرابعة عصرا، لمناقشة قراره بدعوة الهيئة الوفدية لإجراء انتخابات مبكرة على رئاسة الحزب وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.





وقرّر رئيس الوفد تكليف النائب فؤاد بدراوي سكرتير عام الوفد برئاسة هذه الجلسة.





وفي يلي نص بيان رئيس الوفد:

في ضوء التداعيات الأخيرة وما تمثله من تهديد لكيان الحزب وبنيانه ومستقبله السياسي والتي تمثلت في الدعوات التي يطلقها بعض أعضاء الحزب والتي تدعو إلى الاعتصام داخل مقر الحزب دون مراعاة لما تفرضه الضوابط القانونية في هذا الشأن، وما تمثله من خطورة على الأموال والأرواح.. رفضًا لقرار الهيئة العليا بخوض انتخابات مجلس النواب المقبلة ضمن قائمة الائتلاف الوطني والتي توافق على قيام هذا الائتلاف ستة عشر حزبًا من بينها حزب الوفد بقرار سابق من الهيئة العليا بالدخول في هذا الائتلاف.

