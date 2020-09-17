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أخبار البلد

الطفولة والأمومة يشكر النائب العام بعد التحقيق في واقعة والدي الطفلة "أيلين"

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 10:32 م
صدى البلد
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امل مجدي
توجه المجلس القومي للطفولة والأمومة بالشكر والتقدير للمستشار النائب العام علي ما تم من تحقيقات في شأن واقعة والدي الطفلة "أيلين" والتي  أمرت فيها النيابة العامة بحبسهما احتياطيا لاتهمامهما باستغلال الطفلة تجاريًا وتعريضها للخطر. 

وفي هذا السياق تتقدم الدكتورة سحر السنباطي أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة بخالص الشكر للمستشار النائب العام لحرصه على إنفاذ حقوق الطفل، وحماية الأطفال من كافة أشكال العنف والاستغلال.

وأوضحت السنباطي أن وحدة الرصد والتواصل الاجتماعي بخط نجدة الطفل 16000 قد رصدت الواقعة بعد تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي حيث قام المتهمان بنشر مقطعا مصورا بقناتهما الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي "يوتيوب" تضمن تخويف الطفلة والسخرية من خوفها وذلك لرفع نسب المشاهدة سعيًا لتحقيق الربح.

مشيرة إلى أنه على الفور تم التوجيه بإحالة البلاغ إلى مكتب حماية الطفل بمكتب معالي المستشار النائب العام للتحقيق في الواقعة تحقيقا قضائيا. 

وتؤكد "السنباطي" أن تلك الفيديوهات ما هي إلا استغلال ومتاجرة بالطفلة البريئة للتربح والكسب من ورائها، لافتة إلى أن تلك المواد المصورة  تبث سموم تلوث وجدان الأطفال، وتهدم جيل بأكمله، كما حدث في هذه الواقعة من والدين غير أسوياء، بهدف ارتفاع نسب مشاهدات تلك المواد التي تبثها هذه القناة.

وشددت السنباطي على أن المجلس سيقدم كافة سبل الدعم للأطفال وسيظل هو الراعي لحماية حقوقهم وحمايتهم من كافة أشكال العنف والاستغلال.

وقالت السنباطي إن النيابة العامة انتدبت خبيرًا اجتماعيا من خط نجدة الطفل 16000 التابع للمجلس لإعداد تقرير عن حالة الطفلة المجني عليها ومدى تعرضها للخطر، حيث أكد التقرير المبدئي استغلال المتهمين طفلتهما تجاريا وتعريضها لإساءة نفسية، كما أوصى التقرير بتسليم الطفلة إلى جدتها لوالدها لحين انتهاء التحقيقات وإنتظار التقرير النهائي بحالة الطفلة والتوصيات اللازمة نحو رعايتها.

وأكدت أمين عام المجلس أن هذا جاء مراعاة لمصلحة الطفلة الفضلي وذلك في ضوء ما تبين من تعريضها للخطر من قبل والديها، وعليه كان لزامًا علي المجلس اعمالا لأحكام قانون الطفل إخراجها من حالة الخطر وتسليمها لشخص مؤتمن من عائلتها. 

يذكر أن النيابة العامة أمرت بحبس المتهمين أربعة أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات وتسليم الطفلة المجني عليها إلى جدتها لوالدها مع أخذ التعهد عليها بحسن رعايتها.
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