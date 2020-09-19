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ديني

شيخ عموم المقارئ المصرية لـ صدى البلد: زيادة معاشات القراء قريبا

السبت 19/سبتمبر/2020 - 10:00 ص
شيخ عموم المقاريء
شيخ عموم المقاريء المصرية
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محمود ضاحي
قال الشيخ محمد حشاد، شيخ عموم المقارئ المصرية والقائم بأعمال نقيب القراء، إنه سيكون هناك زيادة في معاشات القراء في الخطة المقبلة، مشيرا إلى أن الموارد الذاتية للنقابة من الاشتراكات والتبرعات من أهل الخير.


وأوضح حشاد، خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن عدد القراء في النقابة يصل إلى 8 آلاف قارئ.

 
وأضاف أن مشيخة المقارئ المصرية تمثل وزارة الأوقاف في المسابقات الدولية والتحكيم في الداخل والخارج، ويكون أيضا لمشيخة المقارئ تمثيل في لجنة الإذاعة أثناء اختبارات القراء.


وأشار إلى أن نقابة القراء تقوم على خدمة القراء والحفاظ على كتاب الله من التلاعب، وتوقف من لا يلتزم بآداب التلاوة.


قرر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، تأجيل انتخابات نقابة القراء لحين استيفاء الشكل القانوني ومخاطبة مجلس الدولة بشأن الاستفسارات المقدمة من بعض القراء والمرشحين، مع استمرار مجلس تسيير أعمال النقابة الحالي برئاسة الشيخ محمد حشاد، القائم بأعمال النقيب، باعتباره النائب السابق لنقيب القراء في تسيير أعمال النقابة لحين رد مجلس الدولة، مع تكليف الشئون القانونية بديوان عام وزارة الأوقاف بالعمل مع المجلس القائم لتصحيح جميع الأوضاع القانونية المطلوب تصحيحها.


وقال محمد الساعاتى، المتحدث الرسمى لنقابة محفظى وقراء القرآن الكريم بجمهورية مصر العربية، إن مجلس إدارة النقابة برئاسة الشيخ محمد حشاد، شيخ عموم المقارئ المصرية والقائم بأعمال نقيب القراء، قرر فتح باب الترشح لمقعد نقيب القراء ومقاعد أعضاء مجلس الإدارة بمقر النقابة شارع ممتاز بالسيدة زينب بالقاهرة بدءا من يوم الخميس الموافق 20/8/2020م (من العاشرة صباحا وحتى الثانية ظهرا)، على أن يغلق باب التقديم يوم السبت الموافق 29 أغسطس الجاري.


وأضاف الساعاتى أن مجلس الإدارة وافق بالاجماع فى جلسة السبت الموافق 18 يوليو الماضى، على أن تعقد الجمعية العمومية وتجرى عملية الانتخابات لاختيار نقيب القراء وأعضاء مجلس الإدارة بإشراف من وزارات العدل والداخلية والأوقاف، من الساعة الثامنة صباحا يوم الخميس 17 سبتمبر  وحتى الساعة الخامسة مساء، وفى حالة عدم اكتمال النصاب القانونى، يؤجل الاجتماع إلى يوم السبت الموافق 19/9/2020م من الثامنة صباحا حتى الخامسة مساء، وفى حالة تساوى عدد الأصوات على مقعد النقيب تعاد الانتخابات يوم السبت الموافق 26/9/2020م.

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