الاتحاد الأوروبي: الموقف في ليبيا مزعج.. والمفاوضات تؤدي لحل مشكلة سد النهضة.. فيديو

أكد بيتر ستانو المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي أن الموقف في ليبيا مزعج لأن ليبيا دولة قريبة من السواحل الأوروبية، مؤكدا أن تركيا ليست الدولة الوحيدة التي تقوم بإرسال الإرهابيين والأسلحة إلى ليبيا.
وأضاف ستانو خلال مداخلة عبر تطبيق سكايب عبر فضائية صدى البلد أن مشكلة الصراع ليست فقط نقل الإرهابيين مشيرا إلى أن نقل الأسلحة أيضا مشكلة خاصة عبر الحدود البرية والجوية.
وتابع أننا نأسف لما وصلت إليه الأوضاع في ليبيا متمنيا أن يتم الوصول لحل مؤكدا أننا نعمل على إيقاف إرسال المقاتلين والأسلحة لليبيا.
وأشار ستانو إلى أن التوتر في ليبيا يؤدي إلى عدم الإستقرار في دول الجوار، مؤكدا أنه لا بد من إيقاف كل أنواع وأشكال اختراق قرارات الأمم المتحدة لأنه يزيد الأوضاع اشتعالا في ليبيا.
وأردف ستانو، أن اهتمام الاتحاد الأوروبي يعتمد على عدم وجود توتر في الشرق المتوسط، ويحاول فض النزاع بالحوار والتصعيد بين أي دولة.
وأضاف ستانو أن تركيا ترغب فى الدخول للحوار من أجل العمل على حل مشكلة شرق المتوسط، مشيرا إلى أنه سيكون اجتماع قادم ببروكسل لبحث المشكلة والعمل على حلها.
واستطرد المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي أننا سنعمل بشكل مباشر على الحوار ووقف التصعيد وسنعمل على اتخاذ إجراءات استثنائية لانتهاء تلك المشكلة.
ولفت ستانو إلى أن حلف الناتو والاتحاد الأوروبي مؤسسات مختلفة، قائلا: "لا أستطيع التعليق عن أشياء تتعلق بالناتو، ونهتم خلال تلك المرحلة على جلوس تركيا واليونان على طاولة المفاوضات لخفض التصعيد".
وأكد المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي بيتر ستانو، أن الاتحاد يرحب بتطبيع العلاقات الثنائية بين إسرائيل وبعض الدول العربية لأنه أمر إيجابي ويدعو إلى السلام فى منطقة الشرق الأوسط.
واستطرد ستانو أن المبدأ الأساسي للاتحاد الأوروبي هو التعاون الذي يعتمد على الحوار بين الدول.
ولفت إلى أن ما تم من تطبيع بين إسرائيل وعدد من الدول العربية، يعتبر فرصة لإعادة عملية السلام التي تأخرت لسنوات طويلة، مشيرا إلى أن المحادثات هي فقط من تستطيع الوصول لحل يفيد الشعب الفلسطينى وأمن المنطقة، مؤكدا أن الأمر يعود إلى الإسرائيليين والفلسطينيين للوصول نحو السلام.
واستطرد: موقف الاتحاد الأوروبي واضح وهو "أننا مع حل يصل للدولتين لأننا ندعم ونساند ونؤيد كل الأطر الواردة نحو عملية السلام".
وأكد بيتر ستانو المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي أن سد النهضة واحد من القضايا التى تتطلب حلولا إقليمية مؤكدا أننا نؤيد كل السبل المؤدية للحل وليس فى اتخاذ إجراءات أحادية لأي جانب.
وأوضح ستانو أن رئيس دبلوماسية الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل تحدث عن مشكلة سد النهضة عندما زار القاهرة، مشيرا إلى أننا نعتمد بشكل كامل على المفاوضات.
وقال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي إننا ندعم الحوار والمناقشات للوصول لحل يرضي بين الطرفين.
واختتم ستانو: مستعدون لدعم مفاوضات سد النهضة لأنها قضية إقليمية والاتحاد الأوروبي لا يتدخل إلا إذا أراد المشاركون ذلك ونعمل على إدارة ملف المفاوضات.