حبس عصابة تخصصت فى سرقة متعلقات المواطنين بالقاهرة

قررت جهات التحقيق، حبس عناصر تشكيل عصابي، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالتخصص فى سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب الخطف بالقاهرة باستخدام سيارات ملاكي مؤجرة.





وكلفت جهات التحقيق رجال المباحث بسرعة إجراء التحريات اللازمة حول نشاط المتهمين، لمعرفة الوقائع التى ارتكبوها من قبل.





وكان قد نجح ضباط مباحث القاهرة في القبض على تشكيل عصابي تخصص في سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب الخطف.





وتلقى قسم شرطة مصر الجديدة من سيدة - تحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية - مقيمة بدائرة قسم شرطة المعادى "مصابة بسحجات بالكوع الأيمن، قررت بأنها حال سيرها بدائرة القسم اصطدمت بها سيارة ملاكى مما أدى لسقوطها أرضًا وحدوث إصابتها.





كما قررت قيام مستقلي السيارة بخطف حقيبة يدها، وبداخلها (مبلغ مالى - هاتف محمول - بطاقة بنكية)، ولاذوا بالفرار.





فيما تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر أول من مواطن - مقيم بدائرة القسم قرر بأنه حال توقفه أمام سيارته بدائرة القسم لفحصها فوجئ بشخص مجهول يستقل سيارة ملاكى بخطف حقيبة يده من داخل السيارة وبداخلها (مبلغ مالى - متعلقات شخصية)، ولاذ بالفرار.









فقد توصلت جهود فرق البحث الجنائى التى أشرف عليها اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إلى أن السيارتين المستخدمتين فى ارتكابهما مثبت عليهما لوحات معدنية تحمل ذات الأرقام، وبالكشف الفنى على اللوحات المعدنية، تبين أنها مصطنعة "دون البيانات".





وبتكثيف جهود البحث إلى أن وراء ارتكاب الواقعة تشكيل عصابى مكون من (3 أشخاص – لأحدهم معلومات جنائية) وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهم أمكن ضبط اثنين من المتهمين، وعثر بحوزتهما على (2 فرد خرطوش – 3 طلقات لذات العيار).





وبمواجهتهما أقرا بارتكاب الواقعتين بالاشتراك مع المتهم الهارب، واعترفا بتكوينهما تشكيلا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب "الخطف" باستخدام سيارات مستأجرة، وتثبيت ملصق يحمل الأرقام المشار إليها على اللوحات المعدنية الأصلية للسيارات لتغيير معالمها والحيلولة دون تحديدهم وضبطهم، وتم بإرشادهما ضبط (بعض المسروقات).





كما تم بإرشادهما ضبط السيارتين المستأجرتين، وأضافا باستخدام أحداهما فى ارتكاب الوقائع بعلم مالكها "أمكن ضبطه".



