علاج الطفح الجلدي في الوجه والمناطق الحساسة وعند الأطفال

الطفح الجلدي يمكن أن يكون مثيرًا للحكة، وبغض النظر عن السبب يصف الأطباء الكريمات أو المستحضرات أو مضادات الهيستامين للراحة، وقد يقترحون أيضًا الكمادات الباردة أو العلاجات المنزلية الأخرى.





وقد يسبب الطفح الجلدي العدوى فيما يلي بعض إجراءات الإغاثة التي يمكنك تجربتها، إضافة إلى معلومات حول سبب نجاحها علاج منزلي للطفح الجلدي.









علاج الطفح الجلدي في الوجه

واذا كنت تبحث عن علاج الطفح الجلدي يمكن ان تستخدمي الشوفان كمضاد للالتهابات ومضاد للأكسدة لتخفيف حكة الجلد والجفاف والخشونة. وأظهرت دراسات مصدر موثوق أن الزيوت الموجودة في الشوفان تعمل معًا للمساعدة في إصلاح البشرة.

يحتوي الشوفان على مواد مضادة للالتهابات مثل زيت اللينوليك وحمض الأوليك والأفينانثراميد. تقلل هذه المركبات من مستوى السيتوكينات في الجسم وهي بروتينات تفرزها الخلايا ويمكن أن تسبب الالتهاب، في أشكال أخرى ، مثل الكريمات ، ثبت أن دقيق الشوفان الغروي يقوي حاجز الجلد.





علاج الطفح الجلدي في المناطق الحساسة





قد يسبب الطفح الجلدي في المناطق الحساسة القلق ، خاصةً إذا كان سبب ذلك غير مفهوم تمامًا. في معظم الحالات ، يعتبر الطفح الجلدي من أعراض اضطراب آخر.

يشير الطفح الجلدي في المناطق الحساسة عادةً إلى انتشار نتوءات أو آفات أو بقع غير منتظمة من الجلد على الأعضاء التناسلية. يمكن أن يساعد فهم أسباب وأعراض الطفح الجلدي التناسلي في تشخيصها وعلاجها بشكل صحيح.





هناك العديد من العلاجات المختلفة للطفح الجلدي التناسلي ، يتأثر كل منها بقضيته. هناك بعض الخيوط المشتركة من خلال كل هذه العلاجات.

على سبيل المثال ، أثناء انتظار التشخيص من قبل الطبيب ، قد يساعد كريم أو رذاذ هيدروكورتيزون بدون وصفة طبية في علاج طفح جلدي مثير للحكة على القضيب أو المهبل. عادةً ما يصف الأطباء مثل هذه الكريمات لعلاج الأعراض أثناء التحقيق في السبب الدقيق.

يتم علاج عدوى الخميرة بالأدوية المضادة للفطريات ، التي تأتي على شكل كريمات ومساحيق مع حبوب نادرًا ما تكون ضرورية للطفح الجلدي. يتم علاج عدوى الخميرة أيضًا باستخدام العلاجات المنزلية ، مثل الزبادي أو زيت الأوريجانو. وفقًا لإحدى الدراسات ، يظهر زيت الأوريجانو واعدًا في التخلص من الفطريات التي تسبب عدوى الخميرة. يمكن شراء زيت الأوريجانو.

إذا كان الطفح الجلدي في المناطق الحساسة ناتجًا عن حساسية ، فإن إزالة مسببات الحساسية ستسمح له بالتخلص منه. يمكن علاج الأعراض في هذه الأثناء ، ويمكن للطبيب إجراء اختبارات الحساسية إذا كان مسبب الحساسية الدقيق غير معروف.



علاج الطفح الجلدي عند الأطفال

علاج الطفح الجلدي عند الاطفال يعني الحفاظ على بشرة طفلك نظيفة وجافة قدر الإمكان. إذا استمر طفح الحفاض لدى طفلك فيمكن ان تستخدمي علاج الطفح الجلدي عند الاطفال سواء بالطب البديل او بالادوية وهي:

كريم هيدروكورتيزون (ستيرويد) خفيف كريم مضاد للفطريات ، إذا كان طفلك يعاني من عدوى فطرية المضادات الحيوية الموضعية أو الفموية ، إذا كان طفلك يعاني من عدوى بكتيرية استخدم الكريمات أو المراهم التي تحتوي على المنشطات فقط إذا أوصى بها طبيب الأطفال أو طبيب الأمراض الجلدية الستيرويدات القوية أو الاستخدام المتكرر يمكن أن يؤدي إلى مشاكل إضافية.

عادةً ما يتطلب طفح الحفاض عدة أيام حتى يتحسن ، وقد يعود الطفح الجلدي بشكل متكرر. إذا استمر الطفح الجلدي على الرغم من العلاج الموصوف ، فقد يوصي طبيبك بأن يذهب طفلك إلى أخصائي في الأمراض الجلدية (طبيب الأمراض الجلدية).





كما ام هناك علاجات منزلية لعلاج الطفح الجلدي عند الاطفال وذلك من خلال لبن الأم تتباين النتائج حول ما إذا كان حليب الثدي البشري المطبق على طفح الحفاض أفضل من العلاجات الأخرى. أظهرت إحدى الدراسات أن تطبيق حليب الثدي على طفح الحفاضات هو علاج فعال وآمن. تم علاج الأطفال الذين يعانون من طفح الحفاض إما بمرهم هيدروكورتيزون 1٪ أو لبن الأم. شملت الدراسة 141 رضيعًا. كان العلاج بحليب الثدي فعالًا مثل المرهم وحده.





قارنت دراسة أخرى حليب الثدي البشري مع كريم مصنوع من أكسيد الزنك تم علاج الأطفال حديثي الولادة الذين يعانون من طفح الحفاض بالكريم أو حليب الأم. شملت الدراسة 63 مولودًا جديدًا. كان العلاج بالكريم أكثر فعالية.









مواد أخرى. تمت تجربة علاجات طبيعية أخرى ،مزيج من العسل وزيت الزيتون وشمع العسل هناك حاجة إلى مزيد من الدراسة لإثبات فعاليتها في علاج طفح الحفاضات. بعض هذه المواد قد تعزز نمو البكتيريا.